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Умер известный спортивный телекомментатор Сергей Дерепа
В возрасте 63 лет умер заслуженный журналист Украины, известный спортивный телекомментатор Сергей Дерепа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из мэтров нашей спортивной журналистики Валентин Щербачев: «Сьогодні він уже не з нами. Але хочу пам’ятати його таким. На його плече можна було спертися, його знання ставали у пригоді не одному юному обдаруванню. СЕРГІЙ ДЕРЕПА — вічна пам’ять!»
Сергей Дерепа пришел в спортивную редакцию УТ и радио в 1980 году и освещал спортивные события из разных уголков мира более трех десятилетий. Кроме футбольных и хоккейных телерепортажей, он комментировал также состязания по баскетболу, регби, тяжелой атлетике.
Сергей Дерепа — почетный работник национального телевидения Украины, обладатель награды «Золотой микрофон». Он первым из футбольных комментаторов страны получил награду Федерации футбола Украины «За весомый вклад в развитие украинского футбола». А еще добрый и отзывчивый человек, с отменным чувством юмора…
-- Страшное известие, — рассказал «ФАКТАМ» коллега Сергея Дерепы, известный украинский телекомментатор Сергей Савелий. — Сергей был всего на пять дней старше меня. Говорят, оторвался тромб. Мы столько с Сергеем Павловичем прошли вместе… На прошлой неделе разговаривали с ним по телефону — общались, смеялись. Помню, в конце разговора сказал ему, что планирую на днях пойти на могилу нашего известного режиссера трансляций Николая Рябова, которого не стало в 2016-м. «А я уже проведаю Колю позже, когда станет теплее», — сказал мне Сергей, у которого в последнее время были проблемы со здоровьем, ноги подводили.
Вспоминаю одну историю. Именно Сергей Дерепа в 2002-м комментировал из американского Солт-Лейк-Сити единственное выступление хоккейной сборной Украины на Олимпийских играх. В Киеве его страховал в эфире именно Николай Рябов. И когда уже матч закончился, Сергей, будучи уверенным, что он уже не в эфире, произнес фразу: «Коля Рябов — чемпион!». Услышали ее и все наши болельщики.
И вот теперь, ровно спустя три года после смерти Рябова (день в день!) Сергей ушел к своему коллеге и другу Коле, к своему чемпиону".
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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