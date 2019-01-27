Под Одессой спасли детей, дрейфовавших на льдине (фото)

Происшествия

В воскресенье, 27 января, в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четверых детей. Самому старшему из ребят было 15 лет, самому младшему — 11.

«Сегодня в 15.35 поступила информация о том, что вблизи города Белгорода-Днестровского (юг Одесской области — Авт.) на льдине дрейфуют дети, — сообщили в региональном главке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. — Расстояние до оторвавшейся в акватории Днестровского лимана льдины было порядка 500 метров от берега».

Раздумывать времени не было: спасатели вышли к месту ЧП на резиновой лодке, менее чем за полчаса сняли ребят с льдины и доставили их на берег. Состояние здоровья спасенных — удовлетворительное. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Прошлая и нынешняя зимы были богаты на случаи, когда люди пренебрегали толщиной льда на водоеме, и в результате неосмотрительных граждан уносило на льдине далеко от берега. Так последний раз на Днепродзержинском водохранилище с льдины сняли десятерых рыбаков. Их успело унести за два километра.

А в Киеве непрочный лед на озере Тельбин едва не унес жизни бабушки и внучки. Девочка каталась с горы на санках и разогнавшись выехала на озеро и провалилась под лед. Бабушка бросилась на помощь и тоже оказалась в воде. Обеих пострадавших спас местный житель.

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