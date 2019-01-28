Спорт

Опять перелом: самый дорогой футболист мира не сыграет за «ПСЖ» в матчах ЛЧ с «МЮ» (видео)

Лидер атак «Пари Сен-Жермен» Неймар, в активе которого 13 мячей и семь голевых передач в 13 матчах текущего чемпионата Франции, выбыл из строя как минимум до конца марта, утверждает L’Equipe.

Травма, полученная знаменитым бразильцем 23 января в поединке 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбурга» (2:0), оказалась серьезнее, чем предполагалась изначально. Врачи констатировали у 26-летнего бразильца перелом пятой плюсневой кости правой ноги (из-за такой же травмы Неймар в прошлом году пропустил три месяца и едва успел восстановиться к ЧМ-2018). Врачи парижан и сборной Бразилии пока не могут прийти к согласию относительно того, нужно ли делать футболисту операцию.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 23 января 2019 г.

Если без хирургического вмешательства обойтись все же не удастся (вероятность операции — 90 процентов), то бразилец пропустит остаток сезона. Пока же можно утверждать, что точно Неймар не поможет «ПСЖ» в поединках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (12 февраля и 6 марта).

Напомню, что Неймар — самый дорогостоящий футболист мира. В 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за нападающего сборной Бразилии 222 млн евро. За годы выступлений нападающий из-за травм пропустил более 10 процентов матчей — 52 из 491.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Норвегии мальчик нашел на берегу моря бутылку с посланием от Неймара.

Фото Getty Images



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