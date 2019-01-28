В Николаевской области женщина спасла из ледяной проруби двоих детей (фото)

Происшествия

«Времени на раздумья не было, сработал материнский инстинкт», — говорит о своем поступке 24-летняя Тамила Чернюк из Снигиревки Николаевской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области, ЧП произошло в воскресенье, 27 января, на окраине Снигиревки, на покрывшейся льдом реке Ингулец. Ранее сообщалось, что в селе Конецполь Первомайского района Николаевской области четверо школьников 9, 11, 12 и 13 лет провалились под лед, но спасли друг друга.

Трое детей — восьмилетний Даниил, его десятилетняя сестричка Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка в шутку бросила шапку брата в сторону. А когда Даня побежал за ней, лед под ним затрещал и мальчик оказался в ледяной воде в метрах 15 от берега. Испугавшись за младшего брата, Аня попыталась вытащить его, но сама провалилась в воду. Андрей же стал громко звать на помощь.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы детей не заметила живущая невдалеке от берега Тамила Чернюк.

— Я вышла на улицу, разговаривая по телефону, и услышала детский крик. Сначала думала, что детвора просто играет, но потом поняла, что случилась беда. Как была, в халате и тапочках, побежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Только в голове мелькнула мысль, смогу ли потом выбраться сама? Поэтому прокричала Андрею, чтобы звал взрослых. Братик с сестричкой вдвоем держались ручками за лед, как выяснилось, оба не умеют плавать. Даню подсадила первым, а за ним и Аню. Сказала «ползите к берегу», и сама также поползла, — рассказала Тамила Анатольевна.

До реки добежала за несколько минут, а в прорубь женщина прыгнула, забыв даже об имевшихся при ней двух мобильных телефонах.

После благополучного спасения Тамила повела ребят в свой дом, где искупала в теплой ванной, и закутала в одеяла.

Прибывшие на место спасатели и полицейские вызвали скорую помощь. Детей доставили для обследования в больницу. К счастью, здоровью братика и сестрички ничего не угрожало, и вскоре отец забрал их домой. В семье Евдокимовых четверо детей. Глава семьи в этот день был на работе (занимается частным извозом), а мама находилась дома с двумя младшими.

— Я сама мама двух детей, и можно только представить ужас, который переживают родители, которые теряют своих деток. Думаю, что прежде всего мною руководил материнский инстинкт, — не видит ничего необычного в своем поступке Тамила Анатольевна.

В понедельник, 28 января, сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области вручили Тамиле Чернюк благодарственное письмо.

За спасение детей женщине выразила огромную благодарность семья Евдокимовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четверых детей. Самому старшему из ребят было 15 лет, самому младшему — 11. А в Турции полицейский спас щенка, который вмерз в лед посреди озера.

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