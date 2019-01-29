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Происшествия

Требуют выкуп: владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества (фото)

10:01 29 января 2019   809
Продажа IPhone
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцев предупредил о новой схеме мошенничества в сети, жертвами которой становятся люди, продающие товары в популярном сервисе #OLX.

По словам пострадавшей от такой схемы, которая рассказала свою историю в паблике Киев Оперативный, суть схемы состоит в дистанционном блокировании вашего телефона, после чего вымогатели начинают требовать перевести деньги на карту, чтобы выслать пароль и разблокировать телефон.

«Хочу предостеречь подписчиков от таких горе-покупателей! Мною был выставлен телефон на продажу через OLX и вот вечером мне пишет вот эта дамочка (фото может не ее, но суть понятна в переписке). Пока проверяла ее ICloud через сайт — поочередно было подключено три телефона. Зачем они это делают? Когда вы вводите их данные для ICloud — они его блокируют. Затем вымогают деньги», — описала схему девушка, опубликовав скрин переписки с мошенницей.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о новой схеме мошенничества с таксистами в Киеве.

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