Происшествия

Несколько дней назад в Днепре в детсаду № 372 девочке прокололи глаз карандашом. Ребенку понадобилась срочная операция. Глаз спасли, но, по словам врачей, последствия могли быть плачевными: девочке грозила слепота. Сейчас ребенок в больнице. Родители обвиняют в первую очередь воспитательницу детсада, которая не оказала девочке надлежащую помощь и вовремя не сообщила о произошедшем ее родным.

— Воспитательница ведь могла позвонить нам с женой, как только это случилось, — рассказал «ФАКТАМ» отец пострадавшей девочки Влад. — Мы недалеко живем и сразу же приехали бы. Но воспитательница почему-то не сообщила о ЧП ни нам, ни медсестре, не вызвала врачей. Она вообще ничего не сделала. Я до сих пор не понимаю, почему.

— Когда вы узнали о случившемся?

— Когда жена пришла забирать ребенка из садика. Она сразу увидела, что у Мирославы покраснел и сильно опух глаз. Дочка сказала, что ее ударила карандашом девочка из их группы. У той девочки не было своих карандашей, она пыталась отнять карандаш у Мирославы, дочка не отдавала. Закончилось все тем, что Мирославе попали грифелем в глаз.

По словам дочери, это произошло на полднике. А мы пришли за ребенком в пять часов вечера. Выходит, дочка все это время сидела с травмированным глазом и никто не оказывал ей квалифицированную медицинскую помощь. Дочка рассказывала, что ей было очень больно. Она, естественно, закричала. Воспитательница, по словам Мирославы, начала промывать ей глаз хозяйственным мылом. Ребенок говорит, что от этого стало еще больнее.

Так рассказывала наша Мирослава. Воспитательница ничего подобного не говорила. Когда моя жена спросила, что с ребенком, она изобразила удивление: мол, сама не знаю, ничего не видела. Сказала, что в тот момент была в раздевалке, а нянечка заправляла кровати. Выходит, дети оставались без присмотра? Повторяя, что ничего не знала, воспитательница в присутствии моей жены опять начала тереть Мирославе глаз хозяйственным мылом. Жена, естественно, это прекратила и повезла ребенка домой.

Глаз распух еще больше. Дочка плакала синими слезами. Сопли тоже были синего цвета — это из-за застрявшего внутри глаза кусочка грифеля синего карандаша. Мы повезли Мирославу в больницу. Там сразу сказали, что нужно делать операцию.

Дочке наложили два шва внутри нижнего века. Как объяснили врачи, такая травма очень опасна. Могло начаться заражение. А если бы ребенок ослеп? В таких случаях человеку немедленно нужно оказывать помощь. Требуется вмешательство офтальмолога, а не хозяйственное мыло, которое может только навредить… Мирослава еще в больнице. Но, слава Богу, уже пошла на поправку. Припухлость постепенно проходит. Главное, что нет угрозы зрению. Надеюсь, нас скоро выпишут из больницы.

Сейчас родители Мирославы хотят добиться наказания для воспитательницы, которая не оказала их дочери надлежащую помощь.

— В тот день, когда мы забрали дочку из садика, было не до разборок, — говорит Влад. — Нам нужно было спасать ребенка. Сейчас мы решили об этом рассказать прежде всего потому, что такие случаи не должны повторяться. Дети есть дети, произойти может что угодно. Но почему сразу не вызвать пострадавшему ребенку «скорую», не поставить в известность его родителей? Заведующей детсадом воспитательница, кстати, тоже ничего о произошедшем не рассказала. Заведующая обо всем узнала только на следующий день. Она отнеслась к нам по-человечески, за что мы ей благодарны.

Я военнослужащий, ветеран АТО. Когда о ЧП с с моим ребенком узнали побратимы, они предложили предать этот случай огласке. После резонанса в Facebook мы узнали, что воспитательница вроде бы написала заявление об уходе по собственному желанию. Но я хотел бы, чтобы это было увольнение по статье.

— Сама воспитательница не выходила с вами на связь?

— Один раз звонила, пыталась договориться. Хотела замять дело, предлагала деньги. Мы отказались, деньги нам не нужны. Мы хотим справедливости.

Разбираясь в ситуации, «ФАКТЫ» обратились за комментарием к заведующей детсадом № 372 Ирине Фоменцовой. Она подтвердила, что воспитательница увольняется. Самой воспитательницы на работе не было.

— Воспитательница действительно написала заявление об уходе по собственном желанию, — сообщила «ФАКТАМ» Ирина Фоменцова. — По законодательству она обязана отработать еще две недели. Но с сегодняшнего дня ушла на больничный. Сказала, что после случившегося ей плохо и она не может работать. В объяснительной записке она написала, что узнала о случае с карандашом, уже когда мама пострадавшей девочки пришла за ребенком в садик. Говорит, к ним тут же подбежали другие дети и рассказали, что «Настя попала Мирославе карандашом в глаз». В тот момент, по словам воспитательницы, у девочки под глазом было что-то вроде небольшого синяка. Воспитательница помазала ребенку глаз мылом для дезинфекции. Это было в присутствии мамы девочки. Меня о произошедшем воспитательница действительно не уведомила.

— В садике есть медсестра?

— Конечно. И она в тот день была на месте. Но воспитательница и ей ничего не сказала. Медсестра, как и я, узнала обо всем на следующий день.

По словам заведующей, в детсаду еще разбираются в случившемся:

— Идет внутреннее расследование. Сегодня я возила соответствующие документы в управление образования. Сейчас их рассматривают юристы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в детском саду Киева розетка ударила током ребенка. Похожий случай произошел и в киевской школе, где первоклассницу ударило током в столовой. Также «ФАКТЫ» рассказывали о ЧП в киевском детсаду, где ребенок съел суп с проволокой.

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