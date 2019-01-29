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В каждом садике, в каждом троллейбусе есть часть заслуг Порошенко, — Филатов
В каждом детском садике, в каждом троллейбусе есть часть заслуг президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов на форуме «От Крут до Брюсселя».
«Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть часть заслуг Порошенко», — заявил он.
По словам мэра Днепра, он пришел на этот форум не из-за близости к власти.
«Я здесь сегодня не из-за близости к власти, или не из-за желания принять участие в распределении материальных ресурсов. Я сегодня здесь, потому что у каждого из нас есть два пути. Первый путь, это путь разрушения. И второй путь, это путь созидания. Когда я стал мэром большого, очень сложного города, Днепра, я стал перед выбором: или творить добро и идти вперед, или погрязнуть в желчи былых обид и дальше продолжать выяснять отношения. Я сделал выбор и поэтому я здесь сегодня», — пояснил он свое решение.
Как писали «ФАКТЫ», 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве президент Украины Петр Порошенко заявил о своем участии в президентских выборах 31 марта.
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