Названа новая дата боя Энтони Джошуа

Спорт

Представители чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британца Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) не нашли своему подопечному соперника на 13 апреля — именно на эту дату промоутер непобедимого боксера Эдди Хирн забронировал лондонский стадион «Уэмбли».

Изначально планировалось, что Джошуа будет драться со своим соотечественником Диллианом Уайтом (25 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), но переговоры не дали результата — судя по всему, загвоздка кроется в финансовом вопросе. «Я знаю свою стоимость и что я могу привнести в ринг — явно больше, чем два его последних оппонента. Если быть справедливым, то есть четыре топовых бойца в мире, и я — один из них. Давайте будем справедливыми и сделаем все должным образом. Это большой риск. Я могу его нокаутировать, и он может меня нокаутировать. Так что ему нужно платить столько, сколько он хотел заплатить Деонтею Уайлдеру. Чтобы сделать большой бой — нужно платить, все просто», — рассказал Уайт в интервью порталу Fight Hub TV. К слову, как сообщает The Telegraph, Диллиан отказался от гонорара в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (около 6,5 миллионов долларов).

Теперь же команда Энтони переключилась на американца Джаррелла Миллера (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение). «Действительно, от представителей Джошуа поступило одно предложение — видимо, Уайт действительно не хочет драться. Они мне сказали, что, если договорятся со мной и мы заключим сделку, то команда Джошуа обойдет стороной бой в апреле. Уайт может упустить такую шикарную возможность из-за того, что упирается в определенные цифры. Я в первую очередь думаю о наследии, а не о деньгах. Моя конечная цель — получить титульный бой», — приводит слова Джаррелла metro.co.uk.

Примечательно, что в случае успешных переговоров бой между Джошуа и Миллером пройдет 1 июня на знаменитой Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок может стать первым, который Энтони проведет за пределами Великобритании — до этого он дрался в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы условия, при которых Усик может сразиться с Джошуа.

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