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В Кременчуге ледяная глыба проломила парню череп
Оттепель 30 января привела в движение слежавшийся снег на крышах зданий, началось также активное таяние сосулек. Именно это и стало причиной несчастного случая в Кременчуге на Полтавщине. Здесь около 14:00 на проспекте Свободы близ остановки общественного транспорта «Гвардейская» с пятиэтажки сорвалась вниз ледяная глыба.
Кусок льда в падении зацепил вывеску магазина косметики и вместе с ее обломками свалился на голову 16-летнего прохожего. Медики диагностировали у парня перелом костей черепа и внутренне-мозговую гематому. Его состояние тяжелое.
В этот же день в Кременчуге было зафиксировано еще несколько опасных случаев падения ледяных глыб на тротуары. К счастью, в результате таких обвалов пострадали только пластиковые обшивки магазинов и металлическое ограждение. Сотрудники коммунальных служб огородили опасные места ленточками и призвали пешеходов быть особенно внимательными и стараться не подходить близко к стенам домов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Румынии резкое похолодание после оттепели привело к гололеду на дорогах. Улицы превратились в каток. Ветви деревьев — в огромные сосульки.
Фото сайта кременчугского издания «ТелеграфЪ»
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