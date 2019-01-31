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Происшествия

Угрожал пограничникам расстрелом: на Закарпатье задержали неадекватного контрабандиста

15:15 31 января 2019   121
Украинский пограничник
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области местный житель требовал от пограничников не препятствовать перемещению контрабандных товаров через государственную границу, угрожая военным… расстрелом. Инцидент произошел в пункте пропуска «Деловое» Раховского района, куда контрабандист прибыл на автомобиле с иностранной регистрацией.

Пограничники задержали мужчину и доставили его в пограничное подразделение, где составили админпротокол по статье 185−10 КУоАП «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы Украины». Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы Украины.

Одновременно нарушитель может стать фигурантом уже уголовного производства, возбужденного по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Соответствующие материалы переданы полиции.

Задержанный контрабандист

Напомним, в прошлом году на участке патрулирования пограничного наряда отдела «Деловое», контрабандисты ради наживы совершили дерзкий наезд на пограничника, который привел к его смерти.

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