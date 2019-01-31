В России бывшего боевика судят за убийство беременной однополчанки (фото)

Происшествия

Бывший главарь 7-й бригады боевиков Юрий Свиридов по кличке «Мачете» заявил, что намерен объявить голодовку из-за скверных условий содержания в СИЗО российского города Ростова. Об этом сообщил в социальной сети «коллега» Свиридова Михаил Полынков по кличке «Хрусталик». Полынков написал, что «кто-то очень хочет, чтобы Юра не дожил до суда», первое заседание которого должно состояться 1 февраля в 10:00 в Ленинском районном суде Ростова.

Полынков утверждает, что стены в камере Свиридова покрыты плесенью, а с потолка сочится вода. Но главное, что боевик Свиридов находится в неподходящей, с точки зрения «Хрусталика», компании: «С заключенными россиянам, чеченцами и украинцами, которые преследуются по статье «терроризм» — «с теми, с кем Юра вел бескомпромиссную борьбу на своей родной земле Донбасса».

*Анастасия Ткачева, в убийстве которой подозревают Свиридова

Юрий Свиридов, которого обвиняют в убийстве беременной однополчанки, виновным себя не считает, и Полынков в этом его поддерживает.

Свиридов-«Мачете» был арестован своими же единомышленниками в марте 2017 года, после того как его заподозрили в убийстве беременной однополчанки в октябре 2017 года.

Тем временем украинские правоохранители объявили в розыск 36-летнего жителя Славянска. Его подозревают в участии в пытках и казнях в Славянске в период оккупации города. К террористической организации «ДНР» он примкнул весной 2014 года, как только Славянск захватили российские вооруженные формирования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По оперативной информации, подозреваемый находится за пределами Украины, поэтому сообщение о подозрении было вручено его родственникам, проживающим в ныне освобожденном городе.

В отделе коммуникации полиции региона, «ФАКТАМ» рассказали, что следствие вышло на подозреваемого после того, как было опознано тело одной из его жертв — 31-летнего местного жителя. Жертву расстреляли в мае 2014 года в камере изолятора временного содержания (ИВС) Славянского горотдела тогда еще милиции.

Террористы вынесли несчастному суровый «приговор» за то, что в период активных обстрелов города, он вынес из брошенного хозяевами дома штаны и футболку. Трое боевиков поймали мужчину на мелком воровстве, привезли в ИВС, где и убили. Предварительно позвали к жертве священника, потом дали ему 100 граммов водки, вывели в пустую камеру и открыли огонь из автоматов. А родителям «задержанного» сообщили: «Не волнуйтесь, подержим и отпустим». О судьбе сына родители они узнали из предсмертной записки, которую он успел передать сокамернику, которого освободили с приходом в Славянск украинской армии.

Полиция установила одного из членов «расстрельной команды», которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого.

По информации следствия, подозреваемый причастен еще к ряду аналогичных преступлений. В частности, вместе с сообщниками он похитил и в течение месяца пытал еще одного местного жителя. Причиной «задержания» стала гражданская позиция заложника — он не проявил «лояльности» к оккупационному режиму", за что его обвинили в «сотрудничестве с Украиной».

Однако это был лишь повод для похищения — боевики больше интересовались тем, есть ли среди знакомых заложника зажиточные земляки: «У кого из твоих знакомых есть деньги?» — допытывались у пленника в перерывах между избиениями. Этого заложника также освободила украинская армия.

«Расследование продвигалось непросто, так как свидетели поначалу шли на контакт неохотно — опасались, что город снова будет оккупирован, и тогда захватчики могут „припомнить“ им сотрудничество с украинскими правоохранительными органами», — рассказали в полиции.

Правоохранители Донетчины продолжают устанавливать всех жертв террористов и причастных к преступлениям, совершенным во время оккупации населенных пунктов на севере области. Напомним, что ранее полицейские установили и объявили в розыск боевиков, расстрелявших священнослужителей в Славянске.

Фото из социальной сети

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