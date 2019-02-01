Вывих ноги закончился ампутацией: в Николаевской области женщина стала жертвой халатности врачей

Происшествия

Обычный вывих ноги закончился для женщины ампутацией. Это произошло в Братском районе Николаевской области. 57-летняя Елена Жаковская упала, поскользнувшись на тротуаре. Когда ее госпитализировали, врач-травматолог из районной больницы сказал, что у нее разорваны связки. При этом заверил женщину, что вправил вывих и, дескать, в ближайшее время она пойдет на поправку.

Но женщине становилось только хуже. Нога болела, посинела, а на второй день и вовсе начала чернеть. Когда через два дня Елену наконец отвезли в областную больницу, оказалось, что у нее сильно повреждены сосуды. Из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи травмированную ногу пришлось отрезать.

Подробности этой шокирующей истории «ФАКТАМ» рассказала сама пострадавшая Елена Жаковская и ее сын Юрий Дроздов.

- Я поскользнулась на улице, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Жаковская. — Сама не понимаю, как это произошло, ведь старалась идти осторожно. Я испугалась, что это может быть перелом. Сразу позвонила травматологу из Братской районной больницы. Мы давно знакомы, поэтому у меня был номер его мобильного. Он сказал вызывать «скорую», что я тут же и сделала. Ждать скорую помощь пришлось 50 минут.

Когда меня наконец привезли в больницу, врач осмотрел ногу, провел какие-то манипуляции. Я ненадолго отключилась, а когда проснулась, увидела в ноге спицу. Нога ужасно болела, к тому же еще и распухла. Пальцы и стопа были синюшного цвета. Пошевелить ногой я не могла. Я спросила у врача, что это за травма. И вздохнула с облегчением, когда травматолог ответил, что это вывих, а не перелом. Мне казалось, что перелом намного страшнее. Спросила у врача, целы ли связки. Он сказал: «Нет. Там все порвано в клочья». Объяснил, что это двойной вывих со смещением. Я спрашивала, не нужны ли еще какие-то обследования или операции. Доктор сказал, что больше ничего не нужно. Дескать, лежите на вытяжке, а там посмотрим.

Ночью я практически не спала, боль была адской. Спица в ноге только мешала, мне хотелось ее вытащить. На следующий день нога как будто побелела. При этом болеть меньше не стала. Появилось странное ощущение, как будто мои вены плавают в воде. Но врач продолжал утверждать, что все под контролем: «Припухлость спадет и все будет нормально». То же самое он сказал и моему сыну Юре, который приехал в больницу.

- Сейчас я уже знаю, что при таких вывихах необходимо сделать рентген, а затем с помощью специального оборудования проверить, повреждены сосуды или нет, — говорит сын Елены Юрий Дроздов. — Но травматолог ни слова об этом не сказал. Я — военнослужащий. В день, когда мама упала, находился в наряде. А когда на следующий день приехал, ее нога была синяя, почти черная. Я понимал, что это ненормально. Но врач уверял, что так и должно быть. Маму два дня продержали в районной больнице. И только когда ей стало совсем плохо, решили наконец отвезти в областной центр.

- Как меня везли в Николаев — отдельная история, — говорит Елена Жаковская. — В стареньком УАЗике сначала были только я и водитель. В машине меня не зафиксировали, никто из медиков не сопровождал. Потом к нам подсела медработница. Но она сидела рядом с водителем, а не со мной.

В областной больнице врач, осмотрев меня, сразу сказал: «Это ампутация». Пообещал сделать все возможное, чтобы спасти ногу, но предупредил, что шансов практически нет. Я едва сознание не потеряла от такой новости. Ведь это всего лишь вывих! Я даже подумать не могла о таком исходе. Областные врачи были шокированы, что меня привезли к ним только через два дня. Объяснили, что при таких травмах обязательно нужно исследовать сосуды. В районной больнице нет аппаратуры, которая позволила бы это сделать. Но в таком случае меня сразу же должны были направить в областной центр. А этого никто не сделал. Более того, выяснилось, что травматолог из районной больницы звонил областным врачам и говорил им о моем вывихе. Сказал, что вывих вправил и якобы прощупал пульсацию на артерии. Отправлять меня в областной центр на обследование не посчитал нужным. А ведь если бы он это сделал, мне бы вовремя оказали помощь и все не закончилось бы ампутацией.

Читайте также: В Николаеве разгорелся скандал из-за смерти женщины и ее ребенка в роддоме

- Маму привезли слишком поздно, — говорит Юрий Дроздов. — Врачи сказали, что вопрос уже стоял не о спасении ноги, а о спасении жизни. Там уже начался некроз. Если бы маму продержали в райбольнице еще сутки, она бы не выжила. Во время операции мама потеряла очень много крови. Это потому, что операцию делали в срочном порядке, без специальной подготовки. Когда маму вывезли из операционной, я сначала подумал, что ногу спасли. Но там была уже не нога, а вздувшееся одеяло… Все это не укладывается в голове. Я прошел АТО и видел, как ребятам пришивали оторванные ноги. Сейчас эти ребята ходят. А моя мама потеряла ногу из-за вывиха.

Теперь Елена Жаковская может передвигаться только в инвалидной коляске. Рядом с женщиной ее сын Юрий. Фото ТСН

- Что стоило врачу сказать мне или сыну о необходимости проверить сосуды? — недоумевает Елена Жаковская. — Если они не хотели за счет больницы везти меня в Николаев, мы могли бы поехать туда и своим ходом. Травматологу достаточно было просто сказать об этом обследовании. Почему же он промолчал? А ведь я знаю, что у него большой стаж, он работает в этой больнице очень давно. После того, как меня забрали в Николаев, он, кстати, даже не позвонил и не извинился.

Врач-травматолог Братской районной больницы Валентин Матюхин своей вины в произошедшем не признает. Говорит, что когда Елена Жаковская только поступила в больницу с вывихом, он разговаривал по этому поводу с областным сосудистым хирургом.

- Я консультировался с сосудистым хирургом из Николаева, — говорит Валентин Матюхин. — Он сказал просто: «Наблюдай и лечи». Везти женщину в Николаев он не говорил. Я сожалею, что все так случилось. Но я прикладывал все силы, чтобы спасти ногу.

Главный сосудистый хирург Николаевской области Юрий Баляба говорит другое. По его словам, районный врач действительно с ним разговаривал, но разговор, дескать, проходил иначе.

- Я сказал ему (районному травматологу. — Авт.): «Если так, то лечите. Но если есть сомнения, нужно привезти женщину в областную больницу», — сказал ТСН Юрий Баляба. — Вероятно, сомнений у него не было.

По словам Юрия Балябы, женщину привезли в областную больницу слишком поздно, когда ампутация уже была единственным выходом:

- Погибшие мышечные ткани уже всасывались в кровь. Пострадали бы почки, а в результате это привело бы к смерти. Фактически шел разговор о спасении жизни.

Читайте также: В Кривом Роге 20-летний парень умер после операции по исправлению носовой перегородки

По факту произошедшего прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство по статье: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По поводу ЧП с Еленой Жаковской в Николаевской облгосадминистрации провели специальное совещание. Комментируя этот случай, первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь сказал:

- Я не понимаю ситуации, когда человек с обычным вывихом ноги обращается за помощью к врачу, а через два дня ему ампутируют ногу. Я считаю, что это как минимум халатность врача, ошибка".

Вячеслав Бонь потребовал максимально объективного расследования этого случая и призвал руководство больницы найти для пострадавшей Елены Жаковской лучший протез.

Присутствовавший на совещании главврач Николаевской областной больницы Петр Рымарь сказал, что пациентка поступила к ним в таком состоянии, что кроме ампутации вариантов уже не было: «У нее были сдавлены сосудисто-нервные окончания, поэтому после осмотра стало ясно, что ногу необходимо ампутировать».

По словам начальника Николаевского областного управления здравоохранения Павла Георгиева, сейчас по этому случаю проводится специальное расследование, результаты которого пообещали озвучить в ближайшее время.

Ранее «ФАКТЫ», что врач, по вине которого 30-летний пациент лишился ноги, остался безнаказанным. Суд запретил ему заниматься врачебной деятельностью на протяжении двух лет и тут же амнистировал. А несколько дней назад стало известно о скандале во Львове, где хирург военного госпиталя пришел на операцию пьяным. Подобный случай совсем недавно был и в Виннице, где врач провел неудачную операцию, а анализ показал в его крови алкоголь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter