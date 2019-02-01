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Псевдоучастница «Битвы экстрасенсов» бежала из Тернополя, прихватив 700 тысяч гривен
Тернопольская местная прокуратура открыла уголовное производство в отношении жительницы Киева по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничества) в особо крупных размерах. «Экстрасенса» подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество». Тернопольский городской суд 1 февраля выбрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, ведется следствие.
— Установлено, что мошенница на протяжении мая — августа 2018 года разместила в СМИ объявления, обещая помочь в решении семейных проблем, снять порчу, родовое проклятие
Несколько доверчивых жителей Тернополя обратились за помощью к «пани Уляне» и оставили ей для «обряда очищения» на 33 дня более 700 тысяч гривен. Не получив обратно свои деньги, они поняли что имеют дело с мошенницей и обратились с заявлением в правоохранительные органы, — сообщила прокуратура Тернопольской области.
Согласно информации из других источников, количество пострадавших может исчисляться десятками, а убытки — миллионами гривен, ибо «пани Уляна» вела весьма активную рекламную компанию, и денег на нее не жалела. По уверениям пострадавших граждан, «экстрасенс» обладала настоящим талантом убеждения, а некоторые даже предполагают, что она владеет гипнозом.
Почерк уголовно наказуемой деятельности «пани Уляны» удивительно совпадает с деяниями мошенницы, которую осенью прошлого года в том же Тернополе правоохранительные органы объявили в государственный розыск. 41-летняя уроженка Молдовы Габриэла Малик представлялась «наследственной ясновидящей из Болгарии, крещенной Вангой» и говорила всем, что за свои услуги денег не берет, но так как «все несчастья в семье от денег и драгоценностей» предлагала принести их ей, дабы их «отмолить» и уже «чистыми» вернуть владельцу. По данным правоохранителей, жертвой аферистки стали девять человек, у которых она забрала почти миллион гривен. Но не все пострадавшие писали заявление в полицию.
Ранее украинцев предупредил о новой схеме мошенничества в сети, жертвами которой становятся люди, продающие товары в популярном сервисе #OLX.
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