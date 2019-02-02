В Полтаве сорвавшаяся с крыши ледяная глыба серьезно травмировала ребенка (фото)

Происшествия

2 февраля около 13:00 в Полтаве с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Соборности, расположенного рядом с площадью Зыгина и рынком «Павленковский», где всегда многолюдно, прямо на тротуар рухнула ледяная глыба. В это время там проходили мама с двумя маленькими детьми — мальчиком и девочкой. От верной гибели их отделяло несколько шагов. Огромная льдина разлетелась на куски прямо у них под ногами. Один из осколков угодил девочке (по виду, лет 6−7) в голову, от чего она потеряла сознание. Прохожие и продавцы обувного магазина, напротив которого все это случилось, бросились на помощь ребенку, занесли в помещение, пытались привести девочку в чувства нашатырным спиртом. По словам очевидцев, «скорая» ехала слишком долго, поэтому люди остановили машину экстренной медицинской помощи, проезжавшую мимо. Окровавленную девочку, которая к тому времени очнулась, увезли в больницу. У ее мамы и старшего брата стресс.

Начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев заявил, что в связи с травмированием ребенка решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Служебная халатность».

Руководитель ЖЭО № 2 Александр Ландарь сообщил, что коммунальщики планировали завтра, 3 февраля, сбивать сосульки с крыши злополучного дома. В других местах над тротуаром нависают не менее грозные глыбы, которые могут рухнуть на головы прохожим в любую минуту.

Отметим, что ровно три года назад, 29 января 2016 года, приблизительно в такое же время дня сорвавшаяся с крыши именно этой пятиэтажки снежно-ледяная глыба убила 69-летнюю жительницу Диканьки.

Напомним, в последние дни «ФАКТЫ» писали о том, что в Кременчуге ледяная глыба проломила парню череп, а в Полтаве с крыш падают глыбы льда, калеча людей и разбивая машины.

Фото из соцсетей

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