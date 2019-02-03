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Экс-россиянка Бех принесла сборной Украины еще одно «золото» юниорского ЧМ по биатлону
В воскресенье, 3 февраля, на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье состоялась женская гонка преследования, в которой честь Украины отстаивали Екатерина Бех, Анна Кривонос, Валерия Дмитренко и Анна Коваленко.
Как и накануне в спринте, на дистанции не было равных 20-летней Бех, которая, несмотря на два промаха на огневых рубежах, показала на финише лучшее время 31:23,8 (промахи при стрельбе — 1+0+1+0). Бывшая россиянка опередила Ханну Кебингер из Германии (0+1+0+0, +9,1) и Софи Шово из Франции (0+1+0+2, +16,4).
Кривонос завершила гонку преследования на 17-й позиции (1+0+2+2, +1:35,5), Дмитренко — на 29-й (0+1+1+1, +2:42,5), а Коваленко — на 35-й (0+0+2+1, +3:13,6).
Напомню, что родившаяся в Хабаровском крае Екатерина Бех выступает за сборную Украины с 2018 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джима завоевала «золото» этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.
Фото biathlon.com.ua
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