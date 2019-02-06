На Львовщине пациент выпал с шестого этажа больницы

Происшествия

Во вторник, 5 февраля, вечером в Червонограде (Львовская область) из окна медицинского учреждения выпал пациент. Об этом в полицию сообщили работники городской больницы.

— Было установлено, что из окна шестого этажа выпал 39-летний местный житель, который находился на стационарном лечении. Через несколько часов после падения, несмотря на все усилия медиков, мужчина умер, — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области со ссылкой на информацию сотрудницы Червоноградского отдела полиции Марьяны Пустовой.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего (несчастный случай или самоубийство), решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что это уже не первый случай на Львовщине, когда пациенты больниы выпадают из окон. Так, в августе 2018-го из окна на седьмом этаже больницы, расположенной во Львове на улице Симоненко, выбросился 92-летний мужчина. А 9 мая 2017 года из окна третьего этажа 8-й городской клинической больницы выбросилась 29-летняя пациентка.

Аналогичный случай произошел за пару месяцев до этого. Из окна шестого этажа 4-й коммунальной городской больницы Львова выбросилась 51-летняя женщина. Она погибла на месте.

Неофициальные источники предполагают, что самоубийства связаны с тем, что пациенты или были смертельно больны, или просто не имели средств на лечение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае, произошедшем в Крыму, с шестого этажа Ялтинской городской поликлиники выпрыгнул мужчина. Как выяснилось позже, врачи отказались выдать ему направление на госпитализацию и «гоняли из кабинета в кабинет».



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