Во Львове с армейских складов украли приборы, подаренные США

Происшествия

Правоохранительные органы Львова установили факт хищения военного имущества со склада одной из воинских частей на сумму более 4,5 миллиона гривен.

— В ноябре 2018 года неизвестные лица украли семь тепловизионных прицелов марки ARCHER и восемь приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи. По версии следствия, хищение произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету вверенного ему имущества. Военнослужащему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье «Халатное отношение военного служебного лица к службе, что привело к тяжелым последствиям, совершенное в условиях особого периода», — сообщает территориальное управление Государственного бюро расследований Украины (Львов).

Подозреваемому выбрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Следователи проводят комплекс действий по розыску похищенного.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о хищениях на сумму более 6,4 млн гривен в центре обеспечения ВСУ.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове на заводе имени Малышева поймали группу неизвестных фотографов, которые пытались вести съемку на территории оборонного предприятия.

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