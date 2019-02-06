В Житомирской области подростки устроили показательное избиение школьницы "на камеру" (видео)

Происшествия

В Житомире школьницы избили свою сверстницу ногами, повалив ее на землю. Расправу они снимали на видео, которое затем выложили в сеть.

Роликом заинтересовался местный житель Артур Малиновский, который обратился в полицию. Он утверждает, что одной из агрессивных хулиганок является ученица вечерней школы Анастасия Ю.

«В синей куртке на видео — Анастасия Ю., ученица вечерней школы в Житомире. (Не знаю, какой именно). Она и ранее славилась своим нравом, поэтому, думаю, на учете уже должна стоять…», — написал он, пообещав следить, как продвигается дело, и как будут наказаны девушки.

В Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили о начале проверки по данному факту. Эта проверка уже дала первые результаты, о которых журналистам сообщил начальник управления Вячеслав Печененко.

«На видео с дракой несовершеннолетних девушек мы отреагировали немедленно. Уже сейчас „ювеналы“ общаются с обидчицей. Ей 14 лет и она проживает с бабушкой. Лишь в 2018 году девушка трижды убегала из дома. Личности других участников мы еще устанавливаем, в том числе потерпевшей. По имеющейся сейчас информации, они не являются ученицами одной школы», — сообщил полицейский в комментарии местному Интернет-ресурсу.

Напомним, ранее в сеть попало очередное видео избиения девочки-подростка ее сверстницей в Днепре, которое также повлекло уголовное расследование.

По итогам 2018 года Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространенности буллинга — за год в школах зафиксировали около 109 тысяч обращений к психологам из-за травли. Улучшить ситуацию призван закон о противодействии буллингу, который президент Украины подписал в середине января 2019 года.

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