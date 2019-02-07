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Компания подростков бросала из окна на головы прохожих бутылки и снимала «достижения» на видео
В сеть попало очередное видео «детских развлечений». Подростки прицельно выбросили стеклянную бутылку из окна, едва не задев при этом проходящую мимо дома пожилую женщину. Ранее в Днепре группа молодых людей, снявших на сутки квартиру, выбросила в окно микроволновку, которая повредила припаркованный под домом автомобиль.
«Что с нынешним поколением?» — говорится в комментарии к видео, которой на своей страничке в социальных сетях перепостил ресурс «Киев Оперативный». На видеоролике показывают не только сам бросок из окна, но и двух хихикающих девочек.
«А потом защитники детей кричат детей нельзя наказывать… Если не воспитывать детей. появляются такие отмороженные, которые бутылки с окон выбрасывают, и толпой на одного прыгают», — прокомментировал видео один из интернет-пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на молодых людей, выбросивших в Днепре из окна микроволновку, подали заявление в полицию. Информация по данному происшествию была зарегистрирована и в Днепровском отделе полиции, ее внесли в журнал единого учета.
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