Спасти животных: из скандального зоопарка на Донбассе вывезли последних питомцев (фото, видео)

Происшествия

Из частного зоопарка в Покровске на Донетчине вывезли пять медведей, которые содержались в ужасающих условиях. Об этом «ФАКТАМ» сообщили зоозащитники, принимавшие участие в спасении животных. Это была уже четвертая эвакуация животных из Покровска.

«Решение о временном изъятии животных было принято Красноармейским межрайонным судом Донецкой области 5 февраля 2019 года. Животных забрал Александр Пылишенко, директор зоопарка Home Zoo в Васильевке Запорожской области. Животных увезли в Запорожье для реабилитации и на то время, пока хозяин частного зоопарка „Парк Покровского периода“, где звери страдали, создаст надлежащие условия содержания. Решение о дальнейшей судьбе животных будет принимать суд. Адвокат хозяина зоопарка заявил о том, что намерен обжаловать решение суда. Всего из зверинца в Покровске в Запорожскую область были вывезены 11 медведей и 5 львов», — рассказала волонтер Оксана Шаронина.

Еще осенью 2018 года зоозащитники посетили «Парк Покровского периода», в котором содержались до 500 питомцев. У многих крупных хищников — медведей и львов — были признаки крайнего истощения и болезней. Многие звери находились в клетках, пригодных лишь для кратковременной перевозки — в такой клетке-«переноске» невозможно даже встать, не то, что побегать. К тому же возле клеток с хищниками не было дополнительных заграждений. «Это просто чудо, что за период существования зоопарка никто из посетителей не пострадал», — считает Оксана Шаронина. Зоозащитники создали в соцсетях специальные странички, а также выкладывали фотографии из зоопарка в Покровске на странице движения «Надежда на жизнь» в Іnstagram, выходили на акции протеста, в том числе и в Киеве — пикетировали Минэкологии. Активисты собрали средства на эвакуацию, лечение и питание животных, но владелец частного зоопарка препятствовал эвакуации, а также не желал пускать в свои владения врачей и волонтеров, которые могли бы помочь выжить его питомцам. Тогда зоозащитники собрали более 25 тысяч подписей под петицией в Европарламент с требованием об изъятии животных из «зоопарка смерти», как они окрестили «Парк Покровского периода». Кроме того, зоозащитники написали письма в Минэкологии, в государственную экологическую инспекцию госадминистрации Донецкой области, заявление в полицию — с требованием открыть уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Обратились даже к такой известной защитнице животных, как французская актриса Брижит Бардо. в зоопарке остается около сотни. Она откликнулась — написала письмо президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию со зверинцем в Покровске. Письмо Брижит Бардо разместило на своем сайте сообщество украинских защитников животных UAnimals в декабре 2018 года. В итоге с исками об изъятии животных из зоопарка в Покровске в суд обратились и Минэкологии, и экологическая инспекция региона, и полиция. Не все иски были удовлетворены. И в итоге не всех крупных хищников удалось спасти: один из эвакуированных львов, ослепший и истощенный, вскоре после прибытия на новое место жительства скончался. Последние изъятые медведи тоже уже практически не двигались. Зоозащитники надеются, что спасенные крупные хищники в Покровск уже не вернутся, а также, что из «зоопарка смерти» удастся изъять и оставшихся там других животных — лам, енотовидных собак, лис-чернобурок, обезьян, а также домашних животных — лошадей, крупных собак. «Некоторые звери, которых мы видели в этом зоопарке, когда посетили его в первый раз — пеликаны, верблюды и крокодил, например, — куда бесследно исчезли», — рассказала Оксана Шаронина. Зоозащитники не верят в то, что у хозяина зоопарка в Покровске есть желание, да и возможность улучшить условия содержания зверей и птиц, которых на сегодня в зоопарке остается около сотни. Хозяин «Парка Покровского периода» сам в данный момент находится под стражей — его подозревают в изнасиловании детей, которые находились у него под опекой. Эту информацию «ФАКТАМ» подтвердили в прокуратуре Донецкой области. Как удалось узнать «ФАКТАМ» из своих источников, все подопечные дети, которые воспитывались в семье подозреваемого, уже более двух месяцев находятся в центре социально-психологической реабилитации, куда попросились сами. Всего в этой семье воспитывалось 14 (и приемных и своих) детей. Интересно, что сам владелец зоопарка, начав обустраивать его в 2015 году, заявил местным журналистам о том, что преследует цели спасти зверей — его первыми питомцами стали бывшие цирковые животные. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине сделан первый шаг к запрету использования в цирках диких животных. Читайте также: В Киеве разгорается скандал из-за условий содержания животных в развлекательном заведении Фото, видео предоставлены волонтерами-зоозащитниками



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