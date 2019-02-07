- 17:20 Рада пересмотрит тарифы на коммунальные услуги
- 17:15 По стопам Макгрегора: Хабиб принял неожиданное решение по своей карьере
- 17:04 Вместо земли — деньги: принято важное решение, касающееся семей погибших киевлян — участников АТО
- 17:02 В Киеве велосипедисты проведут зимний флешмоб: названы место и время
- 16:57 "Полная никчемность": главный коммунист Крыма назвал "грубейшую ошибку" Путина после аннексии полуострова
- 16:46 У Насирова нашли 300 тысяч долларов, "забытые" на счету в британском банке
- 16:32 Российский суд подтвердил, что не считает захваченных украинских моряков военнопленными
- 16:30 «Динамо – «Мальме»: онлайн-видеотрансляция спарринга в Испании
- 16:28 Активисты сорвали сессию Житомирского облсовета из-за резонансного ДТП
- 16:16 В России несколько десятков ведьм провели магический обряд в поддержку Путина
Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы
Украина пытается запретить россиянам быть наблюдателями на украинских выборах. Пока получается не очень успешно. Сначала в ОБСЕ решили, что недопуск россиян будет нарушением международных норм. Теперь и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прямо указал: Украина рискует, что выборы не будут признаны.
Волкер полагает, что на выборы все-таки нужно пустить наблюдателей-россиян, приехавших с миссией ОБСЕ.
«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соблюдение демократических стандартов. В противном случае люди могут поставить под сомнение выборы. Это нормально, если российские наблюдатели будут участвовать — в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим иниститутам и правам человека ОБСЕ). Это не игра. Украине необходимо верить в демократические институты», — написал Волкер у себя в Twitter.
Напомним, группа депутатов, в том числе и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, зарегистрировали законопроект о недопуске россиян-наблюдателей и на президентские, и на парламентские выборы. Россияне не теряют надежды вести мониторинг на украинских выборах, но не от имени РФ, а в составе миссии ОБСЕ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 753 мм