Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Политика

Украина пытается запретить россиянам быть наблюдателями на украинских выборах. Пока получается не очень успешно. Сначала в ОБСЕ решили, что недопуск россиян будет нарушением международных норм. Теперь и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прямо указал: Украина рискует, что выборы не будут признаны.

Волкер полагает, что на выборы все-таки нужно пустить наблюдателей-россиян, приехавших с миссией ОБСЕ.

«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соблюдение демократических стандартов. В противном случае люди могут поставить под сомнение выборы. Это нормально, если российские наблюдатели будут участвовать — в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим иниститутам и правам человека ОБСЕ). Это не игра. Украине необходимо верить в демократические институты», — написал Волкер у себя в Twitter.

Напомним, группа депутатов, в том числе и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, зарегистрировали законопроект о недопуске россиян-наблюдателей и на президентские, и на парламентские выборы. Россияне не теряют надежды вести мониторинг на украинских выборах, но не от имени РФ, а в составе миссии ОБСЕ.

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