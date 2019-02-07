Активисты сорвали сессию Житомирского облсовета из-за резонансного ДТП (видео)

Происшествия

В Житомире во время сессии облсовета произошла стычка между депутатами и активистами, которые требовали привлечь к уголовной ответственности депутата облсовета Дмитрия Кропачева за ДТП, в котором погибла женщина.

Так, около 20 активистов требовали наказать Кропачева. Начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко рассказал, что продолжается расследование по этому делу, сообщает Укринформ.

А когда депутаты потребовали начать рассмотрение вопросов повестки дня и вывести из сессионного зала активистов, те применили физическую силу. В частности, подрались с одним из депутатов.

Впоследствии правоохранители вытеснили активистов. Они проводят пикет под стенами облсовета.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года в селе Тетеревка Житомирской области машина сбила 60-летнюю местную жительницу. Женщина, как предполагают правоохранители, шла через дорогу по неосвещенному участку перед пешеходным переходом. Она погибла на месте. По информации местных СМИ, за рулем автомобиля Toyota Highlander был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачев.

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