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Рада пересмотрит тарифы на коммунальные услуги
Народные депутаты Украины намерены пересмотреть завышенные тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.
По его словам, после консультаций с руководителями фракций относительно ситуации с платежами за коммунальные услуги все стороны пришли к выводу, что в этом вопросе необходим парламентский контроль, сообщает Today.ua.
«Возможно, завышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины. Если такие факты есть — они должны быть исследованы парламентом. Мы договорились создать совместную рабочую группу, чтобы подготовить постановление по проверке обоснованности тарифов», — заявил спикер.
Парубий также попросил фракции немедленно предоставить своих представителей и подготовить текст постановления, чтобы на следующей неделе вынести этот вопрос на голосование.
Как писали «ФАКТЫ», с 1 февраля 2019 года в Киеве увеличились тарифы на поставку холодной воды и водоотвод. Также подорожали услуги отопления и вывоза мусора.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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