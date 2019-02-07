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Политика

Рада пересмотрит тарифы на коммунальные услуги

17:20 7 февраля 2019   1028
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Народные депутаты Украины намерены пересмотреть завышенные тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, после консультаций с руководителями фракций относительно ситуации с платежами за коммунальные услуги все стороны пришли к выводу, что в этом вопросе необходим парламентский контроль, сообщает Today.ua.

«Возможно, завышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины. Если такие факты есть — они должны быть исследованы парламентом. Мы договорились создать совместную рабочую группу, чтобы подготовить постановление по проверке обоснованности тарифов», — заявил спикер.

Парубий также попросил фракции немедленно предоставить своих представителей и подготовить текст постановления, чтобы на следующей неделе вынести этот вопрос на голосование.

Как писали «ФАКТЫ», с 1 февраля 2019 года в Киеве увеличились тарифы на поставку холодной воды и водоотвод. Также подорожали услуги отопления и вывоза мусора.

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