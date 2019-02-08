На Львовщине подростки зверски избили 14-летнюю школьницу

Происшествия

В Золочевское районное отделение полиции Львовщины обратилась 14-летняя местная школьница с письменным заявлением об ее избиении.

— Пострадавшая рассказала, что на городским стадионе ее средь бела дня избили визуально знакомые три девочки. Они повалили ее на землю, принялись наносить удары по лицу и таскать за волосы. В это время рядом стояли трое парней, которые наблюдали за ними, но в происходящее не вмешивались. Медики поставили избитой школьнице диагноз: «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы», — сообщил отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области.

Нападавшие установлены, ими оказались три девочки 14−15 лет, ученицы разных школ Золочева. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение легких телесных повреждений», которая предусматривает штраф, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы до одного года. Правоохранители уже опросили детей в присутствии их родителей и ведут досудебное расследование.

Отметим, что в последнее время участились случаи издевательств подростков над своими сверстниками и даже взрослыми людьми. Так, в Житомире на днях школьницы избили девочку ногами, повалив ее на землю. Расправу они снимали на видео, которое затем выложили в сеть. А в Киеве, возле ТРЦ «Арена Сити», подростки ради развлечения напали на прохожего.

Как ранее писали «ФАКТЫ», по итогам 2018 года Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга — за год в школах зафиксировали около 109 тысяч обращений к психологам из-за травли детей. Улучшить ситуацию призван закон о противодействии буллингу, который президент Украины подписал в середине января 2019 года.

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