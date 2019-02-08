Происшествия

Трагедия в многодетной семье: двое из восьми детей жительницы Херсонщины задохнулись во время пожара (фото)

Жуткая трагедия разыгралась в четверг, 7 февраля, в селе Червоноблагодатное Горностаевского района Херсонской области. Сообщение о пожаре в одном из жилых домов поступило в местное отделение полиции примерно в 23:20. На место выехала следственно-оперативная группа и спасатели. К моменту их прибытия дом пылал, возле него сидела женщина, а рядом лежали тела ее двух погибших детей — 5-летнего мальчика и 7-летней девочки. Мать была в шоковом состоянии и не могла ничего объяснить. Пожарные погасили пламя, однако дом выгорел полностью.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, только 8 февраля 37-летняя женщина, отойдя от шока, смогла рассказать, что накануне примерно в 20:00 ушла в посадку собирать дрова, оставив детей дома одних. А когда вернулась, то увидела, что дом пылает. Она смогла вынести обоих детей. Но спасать их было слишком поздно. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Оказалось, что эта семья стоит на учете в социальной службе и полиции. Всего у женщины 8 детей. На трех из них она лишена родительских прав, их воспитывает бабушка. Старшая дочь совершеннолетняя и живет отдельно. Еще двое детей учатся в школе-интернате. А двое младших жили с матерью.

Как сообщил заместитель начальника Горностаевского отделения полиции Алексей Стрижеус, открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти детей, а также специальной экспертизы для выяснения причин пожара.

В ГУ ГСЧС Херсонской области отметили, что к моменту прибытия пожарных ГПСЧ № 9 огнем были охвачены все помещения этого частного дома. Общая площадь пожара составила более сотни квадратных метров. Быстрее приехать на место происшествия спасатели не могли из-за отвратительного состояния дороги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Запорожье покончила с собой мать детей, погибших во время пожара.

А во время масштабного пожара в доме на Никитском бульваре, 12 в Москве погибли по меньшей мере семь человек. Сообщается, что очаг возгорания находился в квартире № 44, принадлежащей дочери дирижера Юрия Башмета Ксении.

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