«Все коррумпировано»: непобедимый американец выступил с обвинениями в адрес Ломаченко

Спорт

Американский боксер Теофимо Лопес (12 побед, 10 из них — нокаутом), которого называют одним из вероятных соперников чемпиона WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение), считает, что нашему соотечественнику необоснованно приписывают слишком много заслуг.

«Многие хотят увидеть мой бой с Ломаченко. Я никого не боюсь и не вижу в этом ничего особенного. Смешно, что вы считаете украинца лучшим в мире только по той причине, что он двигается не так, как другие боксеры. Вы приписываете ему слишком много заслуг. А то, что он выиграл две Олимпиады, я не учитываю — в любительском боксе все коррумпировано», — заявил 21-летний Лопес, проведший в любительской карьере 170 боев, в которых потерпел 20 поражений (у Василия — 397 поединков и всего одно поражение) в эфире радиопередачи Sirius XM Boxing.

Тем временем Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пошла навстречу нашему боксеру и дала отсрочку на обязательную защиту чемпионского пояса в легком весе. «WBA сделала официальное заявление. Ломаченко разрешили провести бой против Комми, только если он состоится в апреле. Но это маловероятно, и тогда Василий будет вынужден встретиться с Энтони Кроллой. Большая вероятность, что именно этот бой и состоится в апреле», — рассказал промоутер Эдди Хирн в комментарии изданию Fight Type.

Отмечу, что дела обоих боксеров ведет промоутерская компания Top Rank, которая рассчитывает организовать их очный поединок в следующем году. «Думаю, Лопес — настоящий вундеркинд. Надеемся, что в 2019-м он будет боксировать с сильными соперниками — например, с Хосе Педрасой. А в 2020-м мы все можем стать свидетелями блокбастера Теофимо Лопес — Василий Ломаченко», — приводит слова главы организации Боба Арума издание Boxing Talk.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко назвал причину, по которой не сможет объединить пояса.

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