Происшествия

В Житомире школьницы избили свою сверстницу, а видео жестокой расправы выложили в соцсети. Три хулиганки повалили свою жертву на землю и били ее ногами. Больше всего ударов наносила девочка в синей куртке, которой 14 лет. Ее подругам, которые тоже били пострадавшую — 13 и 16. Как выяснилось, все они учатся в разных школах.

Пострадавшая девочка учится в девятом классе Житомирской общеобразовательной школы № 21. Ей 15 лет. Когда видео жестокого избиения появилось в интернете, выяснилось, что сама пострадавшая в полицию еще не обращалась и побои не снимала. Житомирская полиция открыла уголовное производство без ее заявления — на основании появившегося в соцсетях видеоролика. Но потом, как выяснили «ФАКТЫ», в правоохранительные органы девочка все же обратилась. Вместе с ней в отделение полиции ходила бабушка, которая ее воспитывает.

- Родителей у нее нет, — рассказала «ФАКТАМ» женщина, которая хорошо знает эту семью. — Их давно лишили родительских прав. С тех пор девочку воспитывает бабушка. Бабушка о ней заботится, у них хорошие отношения. Сама девочка в плохих компаниях никогда не состояла, это скромный и спокойный ребенок. После этого избиения и она, и бабушка не могут спать. Я разговаривала с ними после случившегося. Они сразу не пошли в полицию только потому, что бабушка плохо себя чувствовала. Но сейчас уже написали заявление и сняли побои. Оказалось, у девочки перелом руки и, скорее всего, отбита почка. Почка болит, и в ближайшее время бабушка хочет положить внучку в больницу для более детального обследования — не исключено, что там повреждены и другие внутренние органы. Рука девочки сейчас в гипсе. Ее били долго и очень жестоко, добивали ногами. Это страшно.

По словам женщины, с одной из избивавших ее девочек пострадавшая была знакома несколько месяцев:

- Они знали друг друга четыре месяца. Они из разных школ, общались в основном по интернету. Девочка (пострадавшая. — Авт.) говорит, что та позвонила ей и назначила встречу, сказала место и время. Девочка шла на эту встречу абсолютно спокойно, она даже не подозревала, что там готовится расправа. А когда пришла, ее уже поджидали агрессивные подростки. Сейчас у нее, помимо физических травм, большой стресс. Она потеряла сон, плачет, замкнулась в себе. Остается надеяться, что эти хулиганки понесут наказание.

В Житомирской школе № 21 «ФАКТАМ» рассказали, что в их школе учится только пострадавшая. Другие подростки на видео педагогам не знакомы.

- Мы сами шокированы, — сказала «ФАКТАМ» директор Житомирской общеобразовательной школы № 21 Светлана Реминец. — Пострадавшая девочка — нормальный позитивный ребенок, она абсолютно неконфликтная. Никогда прежде не фигурировала в подобных историях. Все это случилось во время карантина. Девочку действительно воспитывает бабушка. Ее бабушка очень активная, она заботится о ребенке, контролирует ее. Девочка учится средне, но занятий не пропускает.

Пресс-секретарь житомирской областной полиции Анна Ващенко подтвердила «ФАКТАМ», что пострадавшая уже обратилась в полицию.

- Ее бабушка действительно написала заявление, — сообщила «ФАКТАМ» Анна Ващенко. — Сейчас девочке дали направление на прохождение судмедэкспертизы. В тот момент, когда она обратилась в полицию, уголовное производство уже было открыто на основании видеоматериалов, которые появились в интернете. Личности нападавших установлены. Это ученицы разных школ, им от 13 до 16 лет. Они дали показания, все детально описали. Вину признают. Когда их спрашивали о причинах содеянного, они говорили, что кто-то кого-то оскорбил, якобы это и был конфликт. Хотя в этой компании не все даже были лично между собой знакомы. Одна из девочек (в синей куртке) уже не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ее воспитывает бабушка. Родители в разводе. Отец живет отдельно, а мать работает за границей и только иногда бывает в Украине. В прошлом году девочка трижды сбегала из дома. Она стоит у нас на учете. Две другие девочки раньше ни в чем подобном замечены не были.

Девочка в синей куртке, которая больше всех била пострадавшую, учится в Житомирской вечерней школе № 1. «ФАКТЫ» обращались в школу за комментариями, но там сказали, что до окончания следствия ничего говорить не будут. Днем ранее социальный педагог этой школы Ирина Киналевская сказала ТСН:

- Там возник какой-то конфликт между девочками. Одна обидела другую, а старшая пошла ее защищать. Она лидер, любит чтобы сверстники ее слушались.

Соседи хулиганки в синей куртке рассказали журналистам, что девочка занимается боксом и иногда ведет себя агрессивно.

- «Хорошая» девочка, — сказала ТСН ее соседка. — Подростковый возраст, кто слушает бабушку… А она в компании, где даже 12-летние пьют и курят. О чем тут можно говорить.

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В пресс-службе Житомирского областного управления полиции «ФАКТАМ» сказали, что уголовное производство открыто по статье «Хулиганство». По этой статье можно привлечь к ответственности тех, кому уже есть 14 лет. За действия девочки, которой 13 лет, будут нести ответственность ее родители. Тем временем родителей и опекунов всех троих хулиганок обещают привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (за это они заплатят штраф).

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После резонанса в СМИ хулиганки деактивировали свои страницы в соцсетях. Хотя, избивая девочку, специально снимали процесс на видео и выкладывали его в интернет. Ранее психологи рассказывали «ФАКТАМ», что это и есть основная цель агрессивных подростков — снять «бои без правил» на камеру, а потом получить за них лайки в соцсетях. А иногда и не только лайки. Некоторые подростки выкладывают такие видеоролики в закрытые группы в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» и получают за это бонусы, призы или даже деньги.

В последнее время подобные случаи происходят все чаще. На днях «ФАКТЫ» сообщали о случае во Львовской области, где подростки зверски избили 14-летнюю школьницу. Несколькими месяцами ранее аналогичный случай произошел в Днепре и в Харькове, где 11-летнюю девочку старшеклассники избили до реанимации. Ранее ЧП произошло в киевском лицее, где сверстники сломали школьнику позвоночник.

«ФАКТЫ» сообщали, что по итогам 2018 года Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга — за год в школах зафиксировали около 109 тысяч обращений к психологам из-за травли детей. В середине января 2019 года был принят закон о противодействии буллингу, предусматривающий высокие штрафы для агрессивных подростков, их родителей и даже педагогов.

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