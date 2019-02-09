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Происшествия

В Киеве поймали "клофелинщицу", травившую иностранцев

17:06 9 февраля 2019   541
Клофелин
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве правоохранители задержали серийную «клофелинщицу» — женщина подливала снотворное своим жертвам в алкоголь, чтобы затем их ограбить. «Клиентов» (ими становились в основном иностранцы) она находила на сайте знакомств, информирует Отдел коммуникации полиции Киева в Telegram.

По словам оперуполномоченного Шевченковского управления полиции Максима Чечоткина, только в его районе от действий женщины в течение недели пострадали двое мужчин.

«На данный момент уже доказана ее причастность к двум эпизодам, но у нас есть все основания считать, что эта цифра намного больше», — заявил он.

В результате расследования оперативники установили и сообщника женщины, который сопровождал ее преступления в качестве водителя авто. Также он помогал ей сбывать похищенное.

Во время обыска у подозреваемой дома были найдены некие таблетки, а также емкость с неизвестным веществом. Их отправили на экспертизу.

Досудебное расследование проводится по части 3 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса. Воровке объявлено о подозрении, по решению суда она отправлена под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в январе в Одессе поймали воровок, «вооруженных детскими колясками». А в Переяславе-Хмельницком полиция раскрыла схему присвоения жилья стариков, которых злоумышленники травят клофелином.

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