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Происшествия

Грибок на стенах и отсутствие туалета: в Одессе люди 20 лет не выходили из дома (фото)

19:29 10 февраля 2019   13588
квартира
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В самом центре Одессы, неподалеку от Куликова поля, обнаружили семью, которая вот уже два десятилетия не покидала свою квартиру. Впрочем, именовать это квартирой можно с большой натяжкой…

Владелец жилья все это время, с 1998 года, находится в комнате со своей больной матерью, 79-летней пенсионеркой. Женщина тяжело болеет, однако именно ее небольшая пенсия служит единственным средством к существованию — не только ее, а и сына.

Жилье превратилось в заваленные всевозможным хламом развалины. На стенах аварийной квартиры растет опасный грибок, унитаз давно разбит и уже много лет попросту отсутствует, а вместо плиты в кухонной раковине приспособили горелку… Спят мама и сын на старых сломанных раскладушках.

По словам соседей, они попросту опасаются «эту странную семью» и потому боялись сообщать о них в полицию либо другие официальные органы.

Что именно побудило эту «нестандартную» семью обратиться за помощью на один из местных телеканалов и попросить доставить им еду, пока остается тайной. Впрочем, как и многое другое в этой истории, заняться которой, а также судьбой двоих «оторванных» от реальной жизни людей обещают в районной администрации.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Полтавской области отец 20 лет держал взаперти своих дочерей.

Кроме того, в Японии родители 15 лет держали дочь в каморке площадью три квадратных метра и кормили раз в сутки.

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