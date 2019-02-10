- 23:55 Супрун рассказала украинцам, как снизить уровень холестерина
- 23:32 «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 23:31 Задел маленького ребенка: под Киевом маршрутчик силой вытолкал подростка из автобуса
- 23:17 Плюс три прихода: на Буковине общины УПЦ МП перешли в единую поместную церковь
- 22:55 Полетели камни с неба: оккупанты устроили крымчанам новые проблемы
- 22:09 «Олимпиакос» перед приездом «Динамо» проиграл команде Шахова и Хачериди: видеообзор матча
- 22:08 Как для скота: вскрылись шокирующие сведения о выпечке хлеба в России
- 21:39 Биатлон в Кэнморе: спринтерские гонки на Кубке мира отменены из-за 31-градусного мороза
- 21:38 На Донбассе в очереди на блокпосту умер мужчина
- 21:32 «Мотор» обыграл в Лиге чемпионов сильнейший клуб Германии
Грибок на стенах и отсутствие туалета: в Одессе люди 20 лет не выходили из дома (фото)
В самом центре Одессы, неподалеку от Куликова поля, обнаружили семью, которая вот уже два десятилетия не покидала свою квартиру. Впрочем, именовать это квартирой можно с большой натяжкой…
Владелец жилья все это время, с 1998 года, находится в комнате со своей больной матерью, 79-летней пенсионеркой. Женщина тяжело болеет, однако именно ее небольшая пенсия служит единственным средством к существованию — не только ее, а и сына.
Жилье превратилось в заваленные всевозможным хламом развалины. На стенах аварийной квартиры растет опасный грибок, унитаз давно разбит и уже много лет попросту отсутствует, а вместо плиты в кухонной раковине приспособили горелку… Спят мама и сын на старых сломанных раскладушках.
По словам соседей, они попросту опасаются «эту странную семью» и потому боялись сообщать о них в полицию либо другие официальные органы.
Что именно побудило эту «нестандартную» семью обратиться за помощью на один из местных телеканалов и попросить доставить им еду, пока остается тайной. Впрочем, как и многое другое в этой истории, заняться которой, а также судьбой двоих «оторванных» от реальной жизни людей обещают в районной администрации.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Полтавской области отец 20 лет держал взаперти своих дочерей.
Кроме того, в Японии родители 15 лет держали дочь в каморке площадью три квадратных метра и кормили раз в сутки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 747 мм