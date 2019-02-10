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«Мотор» обыграл в Лиге чемпионов сильнейший клуб Германии
В воскресенье, 10 февраля, запорожский «Мотор» одержал сложнейшую победу в рамках 11-го тура гандбольной Лиги чемпионов. Подопечные Николая Степанца обыграли на домашней площадке действующего чемпиона Германии, «Фленсбург», со счетом 28:26.
На протяжении всего матча запорожцы догоняли соперника, в какой-то момент преимущество немцев, в составе которых вышли на площадку 11 участников недавнего чемпионата мира, достигало четырех мячей, но наши ребята проявили характер и за несколько минут до окончания поединка смогли склонить чашу весов в свою пользу. Более того, в ответственный момент в самой концовке наш голкипер Геннадий Комок отбил пенальти, добавив уверенности своим партнерам.
Самым результативным в составе «Мотора» стал Борис Пуховский, забросивший 9 мячей (почти треть от общекомандных!), в то время как у «Фленсбурга» больше других доставил проблем запорожцам Расмус Лауге с шестью результативными бросками.
Другие матчи группы завершились с такими результатами: «Нант» — «ПСЖ» — 31:35, «ППД Загреб» — «Скьерн» — 32:29, «Целе» — «Сегед» — 28:29. Благодаря своему успеху «Мотор», набрав 9 очков, догнал в турнирной таблице французский «Нант», с которым делит пятое-шестое место, дающие право квалифицироваться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Свой следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Николая Степанца проведут 17 февраля, когда на выезде сыграют с венгерским «Сегедом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» в гандбольной Лиге чемпионов разгромил словенский «Целе».
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