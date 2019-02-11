Украинцы перестают платить за «коммуналку»: названы причины

Деньги

По мере того как увеличивается стоимость газа, отопления и воды, стремительно растет и задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2018 год общий долг населения за коммуналку вырос на 70% и сейчас составляет уже 55,6 млрд грн. При этом поставщики коммунальных услуг также задолжали за газ, с учетом штрафов и пени, около 57,5 млрд грн. «ФАКТЫ» опросили экспертов о причинах столь тревожной ситуации, возможных последствиях и путях выходя из кризиса неплатежей.

Откуда берутся долги за «коммуналку»

«Согласно данным Госкомстата в 2018 году задолженность за жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление, горячая и холодная вода, вывоз мусора, содержание домов и придомовых территорий) составила 50,8 млрд грн. В частности, на конец декабря 2018-го долг населения за природный газ достиг 26,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду — 16,7 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 4 млрд грн, за холодную воду и водоотвод — 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,6 млрд грн, а за поставки электроэнергии — 4,8 млрд грн», — сообщила «ФАКТАМ» старший экономист Центра экономической стратегии Оксана Затворницкая.

По словам эксперта, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 киловатт-часов), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн.

«Для сравнения: в 2017-м задолженность населения за услуги ЖКХ составляла 32,2 млрд грн. Основным двигателем роста долгов были услуги по поставкам газа и отопления, цены на которые росли вместе с ценой природного газа. Стоимость этих услуг выросла в 5,6 раза в течение 2015−2018 годов», — отметила Затворницкая.

Возникает вопрос: с чем связан стремительный рост долга населения за коммунальные услуги?

«Он вызван исключительно одним фактором — повышением цен и тарифов на энергоносители. Уже в 2015 году первое необоснованное увеличение цены на газ более чем в семь раз четко показало, что это верный путь в пропасть. В европейских странах нормой считается предоставление людям государственной адресной помощи. Ее могут получать 10−12% граждан. После этого повышения у нас за помощью к государству обратилось более 60% населения. Это была „красная“ лампочка для власти, что выбранный путь „реформ“ неверный», — рассказала «ФАКТАМ» энергетический эксперт Мария Яковлева.

По ее словам, мировой экономический опыт свидетельствует о том, что цены на жизненно необходимые товары, такие как энергоносители, надо поднимать постепенно — с параллельным введением масштабных программ по энергоэффективности и энергосбережению.

«Однако масштабных программ, которые обещали внедрять через Фонд энергоэффективности, люди так и не дождались. Хотя на 2018 год в государственном бюджете на внедрение программ энергоэффективности было предусмотрено 1,6 млрд грн. Но власть не очень переживает, что у людей не растут зарплата и пенсия, они дальше продолжают свои „реформы“, которые заключаются только в повышении цен и тарифов», — говорит Яковлева.

Несколько иначе объяснил возникновение задолженности основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко:

«Есть несколько наиболее распространенных причин неплатежей населения. Первая — это непрозрачность начислений. Часто от людей можно слышать: «Не понимаю, откуда взялись показания в квитанции», «не понимаю методику расчета», «за что я должен платить?».

Вторая — низкий уровень коммуникаций со стороны организаций, предоставляющих услуги. Потребитель не может получить ответы на свои вопросы оперативно и в полном объеме. Если человек действительно хочет разобраться, то задача компании — сделать всё возможное, чтобы потребитель в сжатые сроки и в доступной для понимания форме получил исчерпывающую информацию.

Третьей причиной неплатежей может быть затруднительная финансовая ситуация в семье. Например, потеря работы, несвоевременная выплата зарплаты, невысокая зарплата и так далее. В этом случае, конечно, частично проблему может решить субсидия.

И четвертая причина неплатежей — это привычка «не платить». Люди, воспитавшие в себе такую привычку, либо не платят вовсе, либо платят редко и только потому, что «отключат газ, свет…». Однако таких «идейных» отказников значительно меньше, чем относящихся к трем вышеназванным категориям".

Почему субсидии не спасают людей от высоких цен на коммунальные услуги

В сложившейся ситуации весьма интересно, как проблема неплатежей за коммуналку связана с нынешней политикой предоставления населению субсидий.

«Одной из причин возникновения задолженности является механизм субсидий, с которым тесно связан такой инструмент, как социальные нормы потребления и наличие либо отсутствие счетчиков. С помощью субсидий и норм потребления вполне можно управлять объемом задолженности населения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Классический пример — недавнее решение Кабмина о снижении социальных норм потребления газа для домохозяйств без счетчиков газа, что позволит сократить расчетные объемы потребления газа домохозяйствами без счетчиков и, соответственно, снизить объемы задолженности за газ. Подчеркиваю: в данном случае уменьшается не только объем долга населения перед поставщиками, но и объем задолженности правительства — как гаранта оплаты поставщикам субсидиантами коммунальных услуг в полном объеме», — заявила «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая.

По ее словам, сейчас статистически сокращается потенциальное количество субсидиантов, но инструмент отсева, который становится все жестче, не влияет на платежеспособность населения.

«Те, кто подал заявку на субсидию и получил отказ, если у них нет денег на оплату счетов, физически не могут их оплатить. Они и не платят. Поэтому скачок объемов коммунальных долгов лишь отчасти спровоцирован ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В большей степени это манипуляции с субсидиями, нормами потребления и реальными расчетами. Характерный момент — это задолженность поставщиков тепла и воды за газ. В условиях игр с объемами долгов за коммунальные услуги и тарифами складываются удобные условия для банкротства облгазов и других поставщиков, что в некоторых случаях и делается», — отметила Брудницкая.

В сложившейся ситуации людей все больше волнуют вопросы, какие санкции будут применяться к должникам, могут ли они лишиться жилья и как вообще можно выйти из такой кризисной ситуации. Об этом и многом другом «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Кстати, стоит напомнить, что недавний скандал с завышенными счетами за газ, во многом возник из-за того, что газовые компании не выполняют свои обязательства по установке в многоквартирных домах приборов учета газа. Однако, несмотря на заверения правительства, программа по бесплатной установке газовых счетчиков может столкнуться с рядом технических проблем.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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