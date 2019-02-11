Экс-наставник «Шахтера» уволен из сборной Турции

Спорт

Бывший наставник донецкого «Шахтера» 73-летний Мирча Луческу, руководивший украинской командой 12 лет, уволен с поста главного тренера сборной Турции, сообщает официальный сайт национальной федерации футбола (контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон).

Под руководством румынского специалиста турки не пробились на ЧМ-2018 и заняли последнее место в группе Лиги наций после Швеции и России (17 матчей — четыре победы, шесть ничьих и семь поражений).

Имя нового главного тренера сборной Турции пока неизвестно, но, по неофициальной информации, им станет наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш.

Напомню, что Мирча Луческу тренировал сборную Турции с 2017 года, зарабатывая 2,5 млн евро в год.

Ранее румын уже трудился в Турции, возглавляя «Галатасарай» и «Бешикташ». Также в его послужном списке значится работа с румынскими «Корвинулом», «Динамо», «Рапидом» и сборной Румынии, итальянскими «Пизой», «Брешиа», «Реджаной» и «Интером», а также с донецким «Шахтером» и российским «Зенитом». Всего за карьеру команды Мирчи Луческу добыли 32 (!) трофея (22 из них — с «Шахтером»). Сын Луческу Разван — главный тренер греческого ПАОКа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Украины испортила Луческу дебют в сборной Турции.

Фото tff.org

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