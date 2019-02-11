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Программа «Муниципальная няня»: кому не выплатят компенсацию
Программа «Муниципальная няня», компенсирующая оплату услуг помощницы по уходу за детьми, распространяется не на все семьи. В Минсоцполитики уточнили, какие родители не смогут претендовать на участие в программе.
Как сообщает УНН, компенсация за наем «муниципальной няни» не назначается родителям-воспитателям детских домов семейного типа, а также приемным родителям, уже получающим денежное обеспечение. То есть тем родителям, которые подпадают под другие программы помощи.
Для получения компенсации необходим будет договор между родителем (усыновителем, опекуном) и «муниципальной няней». В качестве няни может выступать физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо. Ребенок, за которым будет ухаживать «муниципальная няня», должен быть не старше трех лет.
Напомним, в 2019 году сумма компенсации молодым родителям по программе «Муниципальная няня» составляет 1626 грн ежемесячно. Программа не отменяет декретные выплаты и другие виды помощи.
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