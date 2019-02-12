Почему цена бензина и дизельного топлива стабильна, а сжиженный газ дешевеет

Деньги

Несмотря на все экономические предпосылки и обнадеживающие прогнозы экспертов, стоимость бензина и дизтоплива на украинских заправках почти не снижается. С начала февраля литр бензина А-95 подешевел в среднем на 3 копейки, а дизельного топлива — на 5 копеек. Однако за этот период литр сжиженного газа упал в цене на 55 копеек. Во вторник, 12 февраля, средняя по стране цена литра бензина А-95 составляет 28,48 грн, дизельного топлива — 28,39 грн, а сжиженного газа — 10,74 грн.

Как сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, стабилизация цен на бензин и дизельное топливо связана с тем, что в период низкого спроса на нефтепродукты трейдеры решили подзаработать на высокой марже, удерживая цены. При этом оптовые цены на бензин и дизтопливо сейчас относительно низкие, что позволяет продавцам уменьшить и розничные — еще на 2 гривни.

А вот сжиженный газ продолжит дешеветь. На фоне сезонного снижения потребления в хранилищах все еще остается очень много этого топлива, закупленного ранее. При этом оптовая стоимость новых партий автогаза существенно упала. По словам эксперта, в ближайшее время стоимость литра сжиженного газа может опуститься даже ниже 10 гривен.

Стоит отметить, что ситуация на мировом рынке благоприятствует уменьшению розничных цен на горючее в Украине. Стоимость барреля нефти Brent держится на уровне 61−62 доллара, несмотря на попытки стран ОПЕК и России повысить ее, сокращая добычу нефти. Однако эксперты не исключают, что в ближайшие дни могут произойти существенные колебания нефтяных котировок.

«Цены на нефть по-прежнему нестабильны. Рынок не может решить, насколько весомым является сочетание снижения добычи группой ОПЕК+ и проблем с поставками венесуэльской нефти. В то же время экономические данные, опубликованные за последние несколько дней, выглядят не слишком обнадеживающими. К тому же торговые переговоры США и Китая, по-видимому, продвигаются не просто», — говорится в аналитической записке консалтинговой компании JBC Energy.

Сейчас возобновляются торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином. Однако Соединенные Штаты уже пригрозили с 1 марта повысить пошлины, наложенные на импорт товаров из Китая, если в результате переговоров не будет подписано новое торговое соглашение. Такой сценарий приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на черное золото.

Еще одним фактором влияния является наращивание добычи черного золота в США. Американские энергетические компании на днях увеличили количество действующих нефтяных вышек второй раз за три недели, что свидетельствует о дальнейшем росте нефтедобычи в США.

Стоит отметить, что с каждым годом в Украине потребляется все меньше бензина. В 2018 году объем украинского рынка бензинов сократился на 4,9%. Наши автомобилисты предпочитают переоборудовать автомобили, чтобы использовать в качестве топлива сжиженный газ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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