В Кременчуге 15-летнюю девочку, убившую отчима ножом, посадили под домашний арест (фото)

Происшествия

12 февраля Автозаводский районный суд Кременчуга (Полтавская область) избрал меру пресечения для 15-летней ученицы одного из местных ПТУ, которая в воскресенье, 10 февраля, убила ножом своего 35-летнего отчима. В ближайшие два месяца девочка будет находиться под домашним арестом с 18:00 до 7:00, то есть сможет продолжать учиться и, как прежде, помогать матери присматривать за двумя младшими сестричками. А за это время следствие проведет необходимые судебно-медицинскую и психологическую экспертизы, которые должны дать ответы на вопросы: какие обстоятельства предшествовали трагедии, не пришлось ли защищаться несовершеннолетней девочке от домогательств отчима, а также отдавала ли она отчет своим действиям в момент совершения преступления. Пока остается непонятным, как маленькая и хрупкая девчушка могла нанести смертельное ранение крепкому мужчине.

Суд принял во внимание положительные характеристики подследственной, данные ей соседями и с места учебы. Судя по ним, девочка — умница и замечательный ребенок. Поет в хоре, участвует в благотворительных акциях, в употреблении спиртного и наркотиков не замечена. Скромная, тихая, работящая, со сверстниками гулять не ходила. Своего отца не помнит — он давно умер.

А вот погибший не так давно второй раз вернулся из мест заключения. Между ним и падчерицей часто возникали разногласия, что приводило к скандалам. Девочка вынуждена была убегать к соседям, просить у чужих людей защиты. Иных слов, кроме «сука», «конченая», «дебилка», для девочки мужчина не находил. Одна из соседок, Оксана, рассказала редактору «Кременчугской газеты» Олегу Булашеву, присутствовавшему на судебном заседании, о том, что ребенок прятался у нее, потому что дома его избивали. Женщина вызывала полицию. Однако мама «уладила» семейный конфликт по-своему: забрала заявление из полиции, а сожителю купила… бутылку пива.

Виктория, мать девочки, оказавшейся на скамье подсудимых, в интервью с журналистом тоже признала, что не всегда принимала меры, чтобы уладить скандалы между сожителем и дочерью. Объясняет это тем, что с утра до ночи зарабатывает деньги, пытаясь прокормить семью. «В этом есть и моя вина, не спорю, — признала женщина. — Это семейные обстоятельства. Просто он (сожитель. — Авт.) довел ребенка до такого. Ребенок годами доводился до трагедии. Он был доведен до нервного срыва».

* Мать подозреваемой Виктория (слева) с соседкой Оксаной

Естественно, следствие должно выяснить степень причастности к трагедии многодетной матери и дать этому правовую оценку.

Якобы детонирующим фактором, приведшим к непоправимому, стало то, что девочка, вернувшись из магазина, не отдала отчиму 40 гривен сдачи. Вероятно, она купила на них сигарет. По информации областной прокуратуры, отчим сделал падчерице замечание по этому поводу и отобрал у нее сигареты. Слово за слово, снова вспыхнул скандал, в ходе которого девочка схватила лежавший на кухонном столе нож и вогнала его мужчине в сердце. От полученной травмы тот спустя несколько минут скончался.

В состоянии шока девочка после убийства ушла из дома, а когда заметила полицейских, начала убегать от них и спряталась под прилавок на оптовом рынке, где и была задержана. В суде, казалось, она не всегда понимала, что происходит, на вопросы судьи отвечала невнятно.

За умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Вероятно, в ходе расследования этого громкого преступления будут найдены для ребенка смягчающие обстоятельства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одном из сел Лиманского района Одесской области мужчина зарезал 13-летнюю девочку, а затем покончил с собой.

А в поселке городского типа Овидиополь Одесской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 35-летней местной жительнице. Убийцей оказался отец женщины.

Фото с сайта «Кременчугской газеты»

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