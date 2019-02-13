- 21:59 Гламурная Кейт Миддлтон провела «ночь в музее», а Уильям отправился на кухню готовить макароны
- 21:58 «Аякс» — «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:52 Справку выдали в Луганске: стало известно об афере с вакцинацией детей от кори
- 21:52 Гигантский дракон и «Свадьба за час»: где и как в Киеве отметить День влюбленных
- 21:21 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:15 Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне: в сети подметили интересный момент
- 20:45 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций
- 20:39 Как тебе такое, Илон Маск? Миллиардер ответил на популярный мем
- 20:30 Как в Украине играли свадьбы: приметы и обряды
- 20:30 Что такое любовь и как правильно строить отношения
В электричке под Киевом вохровец обстрелял троих хулиганов: подробности ЧП
Утром 13 февраля произошла стрельба в вагоне электропоезда сообщением Мироновка — Фастов. Как установили в полиции, трое пьяных пассажиров устроили в вагоне дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста. Для того, чтобы их утихомить, работник военизированной охраны (он ехал в электричке на службу), открыл огонь из табельного оружия и ранил всех троих злоумышленников. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Уточняется, что пьяные пассажиры сели в электропоезд на станции Карапыши. Мужчины пытались проникнуть в кабину машиниста. Также один из хулиганов без причины дернул стоп-кран. Сначала работник военизированной охраны в форменной одежде сделал им замечание, но те отреагировали агрессивно, начали оскорблять его, грозились избить и забрать оружие. Оценив угрозу, правоохранитель сделал предупредительный выстрел вверх, а когда это не подействовало, открыл стрельбу на поражение.
Раненых хулиганов сняли с электрички на станции «Ольшаница».
Полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ст. 124 («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника») УК Украины.
У правоохранителя изъяли огнестрельное оружие системы «Наган», 5 гильз и 2 патрона.
Напомним, минувшим летом в Киеве хулиганы совершили нападение на электричку — они разрисовали вагоны краской и бросали камнями в окна, травмировав одного из пассажиров. В настоящее время установлены пятеро участников преступления, трем из них объявлено о подозрении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 751 мм