В электричке под Киевом вохровец обстрелял троих хулиганов: подробности ЧП

Происшествия

Утром 13 февраля произошла стрельба в вагоне электропоезда сообщением Мироновка — Фастов. Как установили в полиции, трое пьяных пассажиров устроили в вагоне дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста. Для того, чтобы их утихомить, работник военизированной охраны (он ехал в электричке на службу), открыл огонь из табельного оружия и ранил всех троих злоумышленников. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Уточняется, что пьяные пассажиры сели в электропоезд на станции Карапыши. Мужчины пытались проникнуть в кабину машиниста. Также один из хулиганов без причины дернул стоп-кран. Сначала работник военизированной охраны в форменной одежде сделал им замечание, но те отреагировали агрессивно, начали оскорблять его, грозились избить и забрать оружие. Оценив угрозу, правоохранитель сделал предупредительный выстрел вверх, а когда это не подействовало, открыл стрельбу на поражение.

Раненых хулиганов сняли с электрички на станции «Ольшаница».

Полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ст. 124 («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника») УК Украины.

У правоохранителя изъяли огнестрельное оружие системы «Наган», 5 гильз и 2 патрона.

Напомним, минувшим летом в Киеве хулиганы совершили нападение на электричку — они разрисовали вагоны краской и бросали камнями в окна, травмировав одного из пассажиров. В настоящее время установлены пятеро участников преступления, трем из них объявлено о подозрении.

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