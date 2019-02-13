Спорт

На горе долларов и с золотым кубком: Мэйвезер показал свою богатую жизнь (видео)

Непобедимый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший (50 побед на профессиональном ринге, 27 из них — нокаутом) с радостью делится со своими подписчиками в Instagram своей богатой жизнью.

На одном из видео спортсмен, который 24 февраля отметит свое 42-летие, предстал в черном халате с золотой вышивкой, стоя на пачках 100-долларовых купюр и держа наполненный золотой кубок в руках.

«Настоящее величие. Все, что у меня есть, — реальное золото. Даже чашка», — написал американец под постом, который собрал за два дня 1,2 млн лайков (всего на страницу Мэйвезера-младшего подписано 22,8 млн людей).

Напомню, что по итогам 2017 года Флойд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, заработав 285 млн долларов. Такой гонорар боксер получил за бой против бойца ММА Конора Магрегора, который на данный момент стал для него последним в карьере. Общее же состояние Мэйвезера-младшего оценивается более чем в 1 млрд долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб не исключает своего боя с Мэйвезером-младшим.

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