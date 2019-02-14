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Происшествия

История с нападением на пограничников в пункте «Краковец» получила продолжение

16:19 14 февраля 2019   556
краковец
Инф. «ФАКТОВ»

История с двумя украинцами, которые силой пытались прорваться в Польшу и устроили драку с пограничниками, получила развитие. Как оказалось, потасовку в пограничном пункте пропуска устроили отец и сын, ранее уже имевшие проблемы с законом.

После инцидента выяснилось, что задержанные — предприниматели из Яворивского района Львовской области. Младшего, 20-летнего Назара, три года назад уже штрафовали за неповиновение пограничникам. Молодой бизнесмен не хотел убирать автомобиль с территории пункта пропуска. Об этом сообщает Zaxid.net.

Также получены сведения, что старший из задержанных, 52-летний Михаил, сдает в аренду аттракционы перед Оперным театром во Львове, несмотря на запрет. Кроме того, бизнесмена штрафовали за сдачу в аренду аттракционов в Яворове.

Судьбу задержанных суд будет решать 14 февраля. Против двух мужчин ведется расследование о злостном неповиновении пограничникам и о нанесении телесных повреждений правоохранителю.

Напомним, Госпогранслужба крайне серьезно относится к попыткам прорыва через границу, после того как в 2018 году контрабандист пытался сбежать и переехал одного из от пограничников. Майор Госпогранслужбы скончался от полученных травм.

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