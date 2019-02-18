Происшествия

Мать растопила печь и ушла: в страшном пожаре под Черниговом погибли трое детей (фото)

В селе Дягова Черниговской области на пожаре погибли три девочки — трехлетняя, двухлетняя и самая младшая, 2018 года рождения. Как выяснилось, 22-летняя мать оставила малышей одних дома, предварительно растопив печь.

Пожар в доме заметили соседи. Кроме сельских огнеборцев, на место прибыли две пожарных бригады из райцентра Мена. Тушили огонь более двух часов. Из горящего здания спасатели вытащили троих детей, но помочь им уже не смогли. Врачи подтвердили, что малыши умерли, надышавшись опасными продуктами горения.

В доме после пожара выгорели стены, повреждены перекрытия. Причины пожара устанавливаются, но пока основной причиной трагедии называют нарушение правил безопасности при пользовании печью.

Напомним, 7 февраля в Херсонской области на пожаре погибли двое детей, пока мать ходила за дровами в лесопосадку. А под Запорожьем на пожаре погибла семья.

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