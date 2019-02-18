Взрывы в Донецке: в Украине назвали главные версии

Происшествия

18 февраля около 9 утра в центре оккупированного Донецка прозвучали три мощных взрыва. По сообщениям местных жителей в соцсетях, взрывы были такой силы, что их было слышно по всему городу.

«Очень сильный взрыв. Похожий на тот, что был в «Сепаре» (в 2018 году в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» был уничтожен главарь «ДНР» Александр Захарченко. — Авт.), — пишут в соцсетях местные жители.

По сообщению телеграм-канала dnr_live, сначала прогремели два взрыва: один — в центре Донецка, в районе пересечения проспекта 25-летия РККА и бульвара Пушкина, где располагается гостиница «Парк Инн» и проживает миссия ОБСЕ. Второй взрыв был почти сразу же после первых двух — в районе «Вольво-центра». Боевики «ДНР» по традиции обвинили в теракте украинские диверсионные группы. Якобы, по их данным, был зафиксирован сброс гранат с беспилотника.

— Это распространенный трюк российской пропаганды, — рассказал «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. — Через два дня состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, а также решаться вопрос о международной добровольческой миссии. Очень удобно, чтобы перед такими важными решениями в центре Донецка прозвучали взрывы. Тем более что подобная тактика уже была опробована в 2017 году. За час до встречи Трампа и Путина (в преддверии переговоров лидеров стран нормандского формата), которая должна была состояться в Гамбурге, в Луганске произошли два так называемых теракта. Тогда сработало заложенное в урну самодельное взрывное устройство. Вследствие взрыва погибла «капитан» медицинской службы «народной милиции ЛНР» Елена Приходько, пятеро людей получили ранения. Через полчаса за несколько метров от отцепленной зоны был взорван заминированный автомобиль. Два человека пострадали.





Юрий Карин

— Кстати, на этот раз, судя по сообщениям, поступающим из Донецка, обошлось без жертв…

— Да и разрушений как таковых нет, если посмотреть на фото, которые выкладывают в соцсетях. Странный теракт, не правда ли, если его произвела Украина? Местные боевики уже сообщили про украинский след. И эта информация будет разгоняться дальше. Российская пропаганда продолжит вкладывать в головы жителям России и ОРДЛО: «Украина — фашиствующее государство и ее нужно уничтожить».

— То есть они сами у себя устроили теракт, чтобы обвинить Украину и продолжать расшатывать ситуацию?

— Именно так.

— Ждать ли нам немедленного наступления с их стороны на позиции Украины? Уже ранее звучали призывы, что нужно полномасштабное наступление на Киев.

— Я не думаю, что они сейчас на это пойдут. Скорее всего, пропагандисты будут использовать эти взрывы, что называется, на перспективу. У них сейчас несколько другие надежды. Они ждут выборов в Украине. Ждут победы пророссийских сил. А пока не будет никакого наступления на подконтрольную Украине территорию.

— А чисто теоретически могла ли Украина на самом деле устроить эти взрывы в Донецке?

— А смысл? У любого действия должна быть какая-то логика. Работать по главарям «ЛНР"-"ДНР» нет смысла, поскольку это марионетки Кремля и от них абсолютно ничего не зависит. У наших военных есть задача выполнять Минские соглашения, где четко сказано: Россия выводит свои войска с оккупированных территорий и лишь после этого в Донецке и Луганске возможны какие-то процессы по стабилизации ситуации: разоружение и ликвидация бандформирований, разминирование и гуманитарные акции по оказанию помощи местному населению. Теракты в задачи военных не входят, а в запугивании местного населения оккупанты имеют колоссальный опыт — от информационных провокаций до обстрелов жилых домов .

По мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины, генерала армии Николая Маломужа, взрывы в Донецке могут быть и результатом внутренних разборок.

Николай Маломуж

— Украина к этим взрывам не имеет никакого отношения, — сказал Маломуж в разговоре с «ФАКТАМИ». — Идет конфликт бизнесовых интересов между кланами бывшего главаря боевиков Александра Захарченко и нынешнего — Дениса Пушилина (на фото в заголовке. — Авт.). Идет борьба за финансовые потоки. Обычные бандитские разборки.

— Вы считаете, что это не было провокацией с целью обвинить потом Украину?

— Не думаю. Дело в том, что подобные методы, о которых вы говорите, на оккупированной территории уже были опробованы. Но они не приносили результатов. Обвинять Украину в теракте они могут уже по факту, что это произошло. Однако не готовили взрывы специально для этих целей.

Между тем, в зоне проведения боевых действий на Донбассе ситуация остается напряженной, рассказали «ФАКТАМ» в штабе ООС.

— 17 февраля, к счастью, никто из наших бойцов не погиб, — сообщили в штабе ООС — Было легкое ранение. Что касается 18 февраля, то пока, по нашим данным по состоянию на 16:00, тоже без погибших. Один боец погиб 16 февраля.

Спокойной ситуацию не назовешь. Боевики продолжают обстреливать наши позиции из запрещенного оружия.

— Как вы думаете, могут ли взрывы в Донецке как-то повлиять на обстановку на Донбассе в целом? Не начнутся более интенсивные обстрелы мирных территорий Донецкой и Луганской области?

— Думается, что именно из-за взрывов дополнительного обострения не будет. 18 февраля по нам стреляли с самого утра. А фейк о том, что будто бы взрывы в Донецке — дело рук украинских диверсантов, начал разгоняться значительно позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 февраля при разминировании тайника боевиков в прифронтовой зоне погиб спасатель и были ранены трое полицейских.

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