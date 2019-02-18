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Более 20 автомобилей столкнулись во время знаменитой гонки в США: шокирующее видео
В воскресенье, 17 февраля, во время главного заезда знаменитой автогонки Дайтона 500 в американском штате Флорида произошла авария. Из-за ошибки гонщика Поля Менара за 10 кругов до финиша столкнулся 21 автомобиль. Скорость у машин в момент аварии превышала 320 км в час! К счастью, никто не погиб. Несколько гонщиков получили легкие травмы.
Гонку никто не останавливал. До финиша добрались только 14 машин. Победил Денни Хэмлин, выступавший на автомобиле Toyota.
Протяженность гоночной трассы в Дайтона-Бич составляет 500 миль (805 километров). Отсюда и название гонки. Первая состоялась в 1959 году. Так что Дайтона 500 празднует в этом году 60-летний юбилей.
Гонка давно уже стала самой престижной в США. Телетрансляции из Дайтона-Бич собирают самые высокие рейтинги среди всех автогонок, включая Формулу-1. Рекорд был установлен в 2006 году, когда прямой телерепортаж посмотрели 20 миллионов зрителей в разных странах.
Денни Хэмлин получил кубок Harley J. Earl Trophy. Чемпиону 38 лет. Он родом из Тампы, штат Флорида. Это уже его 30-й кубок в карьере, выигранный в различных гонках серии NASCAR, в которую входит и Дайтона 500.
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