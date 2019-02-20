- 17:54 "Я — пессимист": Квасьневский объяснил, почему не видит перспективы в решении проблемы Донбасса
- 17:52 Кремль запустил против Украины машину ненависти: Порошенко выступил в ООН
- 17:28 В Украине назвали шокирующие цифры силовиков, изменивших родине в 2014 году
- 17:22 В Италии пришлось отменить авиарейсы из-за проснувшегося вулкана Этна
- 17:11 Водитель "починил" киевскую маршрутку кирпичом: в сети волна возмущения
- 17:10 Морозы до минус 40? В Украину идут две волны похолодания
- 17:04 Биатлон в Раубичах: где смотреть онлайн женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы
- 16:58 Наряд для гусеницы: британка шокирована платьем, купленным через интернет
- 16:56 «Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:53 Весна на носу: украинцев предупредили о штрафах за подснежники
В Харькове из маршрутки на ходу выпал пассажир (видео)
В Харькове 20 февраля пассажир маршрутки № 168 выпал во время движения. Инцидент произошел на мосту по улице Полтавский шлях.
По словам очевидцев, мужчина стоял возле задней двери, которая внезапно открылась.
На кадрах с места происшествия заметно, что у пострадавшего сильно разбита голова. Также сообщается, что мужчину в безсознательном состоянии забрали в больницу.
К сожалению подобные случаи не являются редкостью на украинских дорогах.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Кривом Роге Днепропетровской области из задней боковой двери микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 266, на проезжую часть выпал 12-летний мальчик. Но, несмотря на это, водитель поехал дальше! Лишь когда ехавшие сзади машины стали ему сигналить, он остановил автобус и подошел к лежавшему на дороге ребенку.
Шофер помог мальчику сесть обратно в микроавтобус, довез его до остановки, высадил и как ни в чем не бывало продолжил маршрут. Скорую помощь водитель не вызвал, полицию тоже, ДТП не оформил. Просто сделал вид, что ничего не произошло.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 4 м/с С-З
Давление: 744 мм