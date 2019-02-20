Происшествия

В Харькове из маршрутки на ходу выпал пассажир (видео)

В Харькове 20 февраля пассажир маршрутки № 168 выпал во время движения. Инцидент произошел на мосту по улице Полтавский шлях.

По словам очевидцев, мужчина стоял возле задней двери, которая внезапно открылась.

На кадрах с места происшествия заметно, что у пострадавшего сильно разбита голова. Также сообщается, что мужчину в безсознательном состоянии забрали в больницу.

К сожалению подобные случаи не являются редкостью на украинских дорогах.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Кривом Роге Днепропетровской области из задней боковой двери микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 266, на проезжую часть выпал 12-летний мальчик. Но, несмотря на это, водитель поехал дальше! Лишь когда ехавшие сзади машины стали ему сигналить, он остановил автобус и подошел к лежавшему на дороге ребенку.

Шофер помог мальчику сесть обратно в микроавтобус, довез его до остановки, высадил и как ни в чем не бывало продолжил маршрут. Скорую помощь водитель не вызвал, полицию тоже, ДТП не оформил. Просто сделал вид, что ничего не произошло.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter