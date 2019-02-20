В Одессе штурмуют здание национального медуниверситета: подробности и фото

Происшествия

В среду, 20 февраля, возле здания ректората национального медицинского университета собрались сотни людей. Как изначально анонсировалось, на мирную протестную акцию — работников вуза, студентов — с целью нормализовать учебный процесс. Однако выяснилось, что к протестующим присоединились силы «извне» — представители «Национального корпуса» и других местных общественных организаций. Они требуют выплатить стипендию студентам и задолженность по зарплате сотрудникам университета.

Поскольку ректорат закрыт, «активисты» решили взять его штурмом и даже выбили часть входных дверей.

На месте работают сотрудники полиции диалога и патрульные.

Значительная часть присутствующих на акции говорит о том, что «всю эту неразбериху организовали противники восстановленного ректора, они же пригласили сюда титушек, которые занялись беспределом, блокируют доступ в вуз».

«Коллектив ОНМедУ (Одесского национального медицинского университета. — Ред.) вышел на акцию протеста с требованием повлиять на и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая отказывается утвердить бюджет вуза на 2019 год, — говорят протестующие. — Из-за этого с января больше 3 тысяч сотрудников и 14 тысяч студентов не получают зарплаты и стипендии».

На 20 февраля сотрудники и студенты Одесского медуниверситета запланировали также проведении акции протеста в Киеве. Минздрав призывает этого не делать. В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, обвиняемого в растрате 220 млн бюджетных гривен.

«Организаторами протеста являются приближенные бывшего ректора университета Валерия Запорожана — лица, захватившие администрацию университета и дважды подавшие смету университета с нарушениями. Акцию протеста организуют лица, из-за противозаконных действий которых университет не может получить надлежащее финансирование», — говорится в официальном сообщении Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конфликт Ульяны Супрун с Одесским медуниверситетом длится с лета 2018 года. После нескольких неудачных попыток сменить ректора, которого отстранили из-за коррупции, министерство инициировало реорганизацию ОНМедУ путем слияния с Крымским государственным медицинским университетом. Окружной административный суд Киева приостановил действие соответствующего распоряжения Кабмина.

Кадровые перестановки сопровождались рейдерскими атаками на медуниверситет. В ходе одной из них неизвестные похитили печать вуза и личные вещи из кабинета ректора.

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