В Миргороде вынесли приговор по громкому делу об убийстве депутата Супруненко (фото)

Происшествия

19 февраля Миргородский районный суд Полтавской области вынес приговор убийцам 29-летнего Олега Супруненко — бывшего депутата городского совета от партии «Свобода». Покушение на него из-за политических разногласий организовал тоже бывший городской депутат от Радикальной партии Ляшко 43-летний Хачатур Хачатрян, тренер по пауэрлифтингу Миргородской детско-юношеской школы и руководитель общественной спортивной организации «Оберег», члены которой принимали активное участие в Антимайдане.

Себе в помощники Хачатрян взял брата Руслана, который до сих пор скрывается от правосудия, частного предпринимателя Левона Марданяна и жителя Миргородского района электромонтера Александра Гребенюка. Гребенюк уже почти год отбывает наказание за преступление. Поскольку он признал свою вину и сотрудничал со следствием, то вместо максимального наказания — десять лет лишения свободы — получил семь лет.

*Александр Гребенюк уже отбывает наказание

*На скамье подсудимых Хачатур Хачатрян и Левон Марданян

Согласно вынесенному вчера приговору, Хачатрян отправится за решетку на 10 лет. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. А его подельник Левон Марданян получил 4,5 года лишения свободы за нанесение жертве телесных повреждений средней тяжести. Кроме того, суд обязал их выплатить родителям Олега по 497 тысяч гривен каждый как компенсацию морального ущерба, а супруге погибшего Анике Лисовец-Супруненко — 34 тысячи гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее журналист «ФАКТОВ» взяла интервью у вдовы депутата-«свободовца».

Напомним, Олег Супруненко работал на местном арматурном заводе, хотел жить в справедливом обществе и боролся за него. Став председателем Миргородского городского центра «Свободы» и возглавив фракцию партии в горсовете, Олег получил возможность влиять на некоторые процессы государственного регулирования на местном уровне. В частности, выступал против «карманного» распределения бюджетных средств, против повышения цены на проезд в городских маршрутках, принадлежащих перевозчику-монополисту. Ставил перед депутатами вопрос, почему из года в год получает щедрое государственное финансирования общественная организация «Обериг», которую возглавлял Хачатрян и которая использовалась политическими силами для противостояния Майдану. «Радикалу» Хачатряну это не понравилось и он начал открыто угрожать Супруненко, а позже и организовал не него разбойное нападение. Кстати, спортсменов, которые приходили к нему на тренировку, он зачастую использовал для разборок с неугодными людьми. Об этом есть информация в материалах следствия.

*Вдова и сын погибшего депутата на открытии памятной доски на школе, где он учился

Сообщники подстерегли Олега возле его дома около часу ночи 12 июля 2017 года, когда он возвращался с ночной смены. У них в руках были металлические палки. Напав в темноте на свою жертву, они, что называется, не оставили на ней живого места. У потерпевшего, которого супруга нашла утром на обочине дороги, врачи диагностировали переломы теменной кости, пяти ребер, обеих лопаток, руки в двух местах, контузию правого легкого с разрывом, тяжелую черепно-мозговую травму, что привело к отеку мозга, травматический шок. Врачи 26 суток отчаянно боролись за его жизнь, но 7 августа сердце «свободовца» остановилось.

У Олега остался маленький сын Святослав.

Летом прошлого года на фасаде Миргородской школы № 1 имени Панаса Мирного, в которой учился погибший, была открыта мемориальная доска. Ему посмертно присвоили звание почетного гражданина Миргорода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Полтавщине скончался жестоко избитый глава отделения партии ВО «Свобода». Позже в Миргороде взяли под стражу депутата от Радикальной партии за убийство коллеги по горсовету «свободовца» Олега Супруненко.

Фото из социальных сетей

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