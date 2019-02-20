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Происшествия

В Одессе сжигают суперконтрабанду на миллионы долларов (фото)

20:19 20 февраля 2019   313
сжигание контрабанды
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе решили массово «выкурить» — дотла (!) — контрабандные сигареты на миллионы долларов. Сделают это показательно, в специальной печи цементного завода… Речь идет об уничтожении крупной партии незаконно переправленных в Украину табачных изделий, которые правоохранители изъяли из трех морских контейнеров международного стандарта. Ранее в Одессе сожгли контрабандные сигареты на сумму 13 миллионов гривен.

«Отслеживание и раскрытие контрабандного груза сигарет — более 2 миллионов пачек — результат совместной операции налоговой милиции ДФС и Государственной службы Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC), под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, — прокомментировали в Государственной фискальной службе Украины. — Стоимость груза на рынках Европы оценивается в 7 млн долларов».

Сигареты прибыли из ОАЭ, а в документах получатели в Украине не указывались. Дальше сигареты должны были якобы отправить в Узбекистан, однако получатели свое отношение к сигаретам отрицают. В дальнейшем почти всю партию планировалось переместить к западной границе, откуда с использованием различных теневых схем нелегально переправить в Европу.

Украинские правоохранители совместно с иностранными партнерами провели операцию по ликвидации каналов незаконного перемещения сигарет морем в Украину с целью их последующей переправки в страны Евросоюза. Фактически территорию нашей страны используют в качестве транзитной, но одновременно часть этих сигарет могла оказаться и на внутреннем рынке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Буковине пограничники со стрельбой отбили у контрабандистов 16 ящиков сигарет и двух лошадей. А в январе в Одессе правоохранители изъяли нелегально ввезенную на территорию Украины смесь для курения кальянов на 12 миллионов гривен.

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