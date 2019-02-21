«МанСити» с Зинченко вырвал в Лиге чемпионов победу у аутсайдера бундеслиги: видео голов

Спорт

В среду, 20 февраля, в немецком Гельзенкирхене состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Шальке» и английским «Манчестер Сити». Только вот «украинской» дуэли не получилось: «немец» Евгений Коноплянка из-за болезни вообще не попал в заявку команды на игру, а его «английский» приятель Александр Зинченко вышел на замену лишь на 87-й минуте.

Лидер английской премьер-лиги против 14-й (!) команды немецкой бундеслиги. Казалось, какая интрига. Но немцы есть немцы. Пропустив первыми, футболисты «Шальке» еще до перерыва забили два мяча с пенальти (оба 11-метровых удара испанский рефери Карлос дель Серо назначил по «подсказке» системы видеопомощи арбитру VAR). Более того, на 68-й минуте после удаления с поля за две желтые карточки аргентинца Николаса Отаменди гости остались в меньшинстве.

Только вот гельзенкирхенцы в итоге не смогли в большинстве отстоять даже ничью. И помешали немцам в этом их бывший одноклубник Лерой Сане, забивший шикарный гол со штрафного, и Рахим Стерлинг — 2:3 (Бенталеб, 38, с пенальти, 45, с пенальти — Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90).

Видеообзор первого тайма

2:2 Сане (85-я мин.)

2:3 Стерлинг (90-я мин.)

Кстати, «Шальке» стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая забила два гола с пенальти в первом тайме. Ранее подобное удавалось только «Барселоне» в матче с «Миланом» в 2012 году (оба удара реализовал Лионель Месси, а каталонцы победили — 3:1). Кстати, в обеих этих встречах принимали участие команды Хосепа Гвардиолы: семь лет назад он тренировал «Барселону», сейчас — «Сити».

Заодно можно восхититься стабильности форварда «МС» Серхио Агуэро, который пять (!) сезонов подряд не уходит с поля без гола в первой встрече 1/8 Лиги чемпионов: в 2015-м аргентинец поразил ворота «Барселоны», в 2016-м — киевского «Динамо», в 2017-м — «Монако», в 2018-м — «Базеля» и в 2019-м — «Шальке».

Ответная встреча команд Хосепа Гвардиолы и Доменико Тедеско, которую из-за дисквалификации пропустят футболисты «МС» Фернандиньо и Отаменди, состоится 12 марта в Манчестере.

Отмечу, что 20 февраля состоялся также один ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. Испанская «Севилья» после победы в Риме (1:0) обыграла итальянский «Лацио» и на родном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» — 2:0 (Бен Йеддер, 20, Сарабиа, 78; на 60-й минуте у испанцев удален Васкес, а у итальянцев — на 78-й — Марушич).

Видеообзор матча «Севилья» — «Лацио» — 2:0

Остальные ответные встречи плей-офф Лиги Европы, в том числе матчи «Айнтрахт» — «Шахтер» и «Динамо» — «Олимпиакос», состоятся 21 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» и «Бавария» не смогли забить друг другу в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото Getty Images



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