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Происшествия

История со свастикой в киевском ТЦ получила продолжение

11:36 21 февраля 2019   254
свастика
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины решила до конца разобраться в инциденте с появлением свастики на ступеньках торгового центра «Городок» в Киеве. СБУ и Киевская местная прокуратура намерены найти организаторов и исполнителей провокации.

Расследование скандального случая началось 19 февраля. Уголовное производство открыто по статье о распространении нацистской символики (ч.1 статьи 436−1 Уголовного кодекса Украины).

Администрация торгового центра «Городок» пришла к выводу о вмешательстве хакеров в систему управления картинкой на LED-экране. 16 февраля около 13.30 злоумышленники получили доступ к компьютерной системе, и на несколько минут на экране появилось скандальное изображение. Как только охранник обнаружил случившееся, то сразу же отключил систему от электропитания.

Также в ТРЦ выдвинули версию, почему именно они стали атакой хакеров. Было выдвинуто предположение, что злоумышленников привлекла идея разместить нечто шокирующее на экране LED-лестницы. Администрация торгового центра подала заявление в полицию и надеется найти хакеров.

Напомним, ранее хакеры в Днепре заставили автомат в торговом центре транслировать видео для взрослых.

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