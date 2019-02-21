В "Борисполе" задержали находившегося в розыске экс-чиновника "Укрзалізниці"

Происшествия

В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали экс-чиновника «Укрзалізниці», который является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится на странице НАБУ в Facebook.

Отмечается, что экс-чиновник вместе с еще семью лицами подозревается в нанесении более 93 млн грн убытков «Укрзалізниці», за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзалізниця».

На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику «Укрзалізниці», в январе этого года и объявили его в розыск, поскольку он скрывался от следствия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году «Укрзалізниця» намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки. Как говорится в проекте финансового плана компании, опубликованном на официальном сайте, повышение тарифов на пассажирские перевозки намечено с 1 апреля (на 12%) и с 1 октября 2019 года (на 12%).

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