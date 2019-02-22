- 14:37 Стало известно о планах ЕС снять арест с активов Андрея Клюева
- 14:27 "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на 8 марта: названы направления
- 14:21 "Динамо" сразится с "Челси": хроника жеребьевки Лиги Европы
- 14:09 За время оккупации в Крым переехали полмиллиона россиян: озвучена статистика
- 14:00 Веры нет: последнее послание Путина установило антирекорд в России
- 13:38 Лукашенко заговорил о совместном ответе с Россией на ракеты США в Европе
- 13:37 Ляшко заставит богатых платить за бедных, — эксперт
- 13:37 В Москве курсантов МВД согнали на урок к мусорному баку
- 13:30 Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении
- 13:26 Столкновение двух огромных круизных лайнеров сняли на видео
Масштабный пожар в центре Одессы: очевидцы слышали взрыв (фото)
Рано утром 22 февраля в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме по улице Ришельевской, 11. Дом находится в самом центре Одессы, в квартале от здания Оперного театра. Со слов очевидцев, перед пожаром они слышали звук взрыва.
«В 05:25 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит крыша жилого дома на площади 800 квадратных метров, имеется реальная угроза ее обрушения, — сообщили в региональном главке ГСЧС. - Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара. В частности, из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе дети. В 07:08 пожар локализован и в 08:00 -ликвидирован».
Для ликвидации пожара привлекалось 15 единиц пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава.
Сейчас причина ЧП устанавливается. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.
Как сообщил заместитель начальника регионального главка ГСЧС Александр Крицкий, во время тушения пострадал один из спасателей, он госпитализирован.
Напомним, в понедельник, 18 февраля, возник масштабный пожар в промышленном районе Одессы, на знаменитой Пересыпи. Улицы города были усыпаны пеплом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в отеле на популярном украинском курорте.
А в Крыму сильный пожар произошел на «Симферопольском заводе пластмасс», который находится в стадии ликвидации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 6 м/с C
Давление: 751 мм