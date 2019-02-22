Масштабный пожар в центре Одессы: очевидцы слышали взрыв (фото)

Происшествия

Рано утром 22 февраля в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме по улице Ришельевской, 11. Дом находится в самом центре Одессы, в квартале от здания Оперного театра. Со слов очевидцев, перед пожаром они слышали звук взрыва.

«В 05:25 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит крыша жилого дома на площади 800 квадратных метров, имеется реальная угроза ее обрушения, — сообщили в региональном главке ГСЧС. - Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара. В частности, из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе дети. В 07:08 пожар локализован и в 08:00 -ликвидирован».

Для ликвидации пожара привлекалось 15 единиц пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава.

Сейчас причина ЧП устанавливается. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Как сообщил заместитель начальника регионального главка ГСЧС Александр Крицкий, во время тушения пострадал один из спасателей, он госпитализирован.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, возник масштабный пожар в промышленном районе Одессы, на знаменитой Пересыпи. Улицы города были усыпаны пеплом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в отеле на популярном украинском курорте.

А в Крыму сильный пожар произошел на «Симферопольском заводе пластмасс», который находится в стадии ликвидации.

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