Политика

Во второй тур выборов выходят Зеленский и Порошенко. Тимошенко — третья

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года и опубликовал следующие результаты.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% ​​поддержали бы Владимира Зеленского, 17% - Петра Порошенко, 13,3% - Юлию Тимошенко, 9, 6% - Юрия Бойко, 5,5% - Анатолия Гриценко, 4,6% - Олега Ляшко.

По мнению тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился со своим выбором, результат голосования выглядел бы следующим образом: Владимир Зеленский — 23,8%, Петр Порошенко — 20,3%.

На третьем месте — Юлия Тимошенко — 15,9% голосов.

Юрий Бойко получил бы 11,5%, Анатолий Гриценко — 6,6%, Олег Ляшко — 5,5% голосов избирателей .

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины, ответив на вопрос: «Скажите, а кто из следующих кандидатов, по вашему мнению, победит?»

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Петра Порошенко — 23,9%. Победу Юлии Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Владимира Зеленского -12,5%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Аналогичные тенденции в последнее время продемонстрировали опросы ЦР и КМИС.

Были опрошены 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter